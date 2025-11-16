El PP obliga por ley a hacer un plan que remedie el déficit de transportes de Asturias

España ya tiene una nueva Ley de Movilidad Sostenible, una reforma que la Comisión Europea exigía para desembolsar otros 10.000 millones al Plan de ... Recuperación. Aprovechando la minoría parlamentaria del Ejecutivo, el PP y otros partidos de la oposición introdujeron 20 enmiendas al texto final. «Contra la voluntad del Gobierno socialista, el PP ha conseguido mejorar la ley de forma decisiva, y eso tiene un impacto directo y muy positivo para Asturias», destacó Esther Llamazares, diputada nacional del PP de Asturias.

Ha llamado mucho la atención la que obliga a Renfe, a partir del 1 de enero, a volver a su anterior régimen de devoluciones en los servicios AVE, esto es, a restituir al viajero el 50% del billete por retrasos de más de 15 minutos y el 100% si la cosa se va a los 60. Sin embargo, hay otros artículos diseñados para tener impacto relevante también en Asturias.

Plan de choque de Cercanías

Es el caso, por ejemplo, del Plan de Choque Ferroviario. Una vez la ley llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Transportes tiene dos meses para «identificar en cada provincia todas las limitaciones temporales de velocidad existentes en la vía debido a incidencias en la infraestructura y detallar las actuaciones necesarias para solventar las mismas». El artículo pone así el foco en los tramos donde, al surgir un defecto, se opta por reducir la velocidad máxima de los trenes por seguridad, en tanto sigue el problema de infraestructura. «Para Asturias esto supone actuar sobre las causas reales de los retrasos diarios y acelerar la mejora de una red saturada y obsoleta», explica Llamazares.

La enmienda defendida por el PP da dos meses al Gobierno para que apruebe otro plan de atención urgente a los viajeros, una vez surgen incidencias «tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes». El protocolo deberá especificar cómo se atiende a personas vulnerables, cómo se organizan las evacuaciones y los servicios sustitutivos.

Los populares también han logrado que el texto exija al Ejecutivo hacer un análisis de toda incidencia ferroviaria que provoque demoras de más de 20 minutos. Ahora mismo hay una Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, pero limita su ámbito de estudio a siniestros en los que hubiera un riesgo significativo para las personas o bienes. La idea es ampliar ese foco.

Plan de convergencia

Otra de las medidas que más pueden impactar en Asturias si el ministerio tiene voluntad política para ello versa sobre la creación de un Plan de Convergencia para el Acceso a la Movilidad. Se trata de una enmienda que tuvo el voto a favor de 184 diputados del PP, Vox, ERC, PNV, UPN, BNG y Coalición Canaria, es decir, que cuenta con el respaldo de parte de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

El texto indica que «en aplicación de los principios de igualdad y solidaridad reconocidos por la Constitución y con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad» el Ejecutivo deberá desplegar dicho plan de convergencia. Su objetivo será «identificar, y a continuación, planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a las infraestructuras de transporte del conjunto del país».

Este plan de convergencia se hará cada año y recogerá las «inversiones o bonificaciones de transporte» necesarias para lograr un acceso homogéneo al transporte público en todo el país. Las previsiones deberán quedar respaldadas luego por el Presupuesto General del Estado. Llamazares considera que, si hay una comunidad que saldrá «perjudicada» en la comparación con los transportes de los que gozan el resto, «esa es Asturias. Con esta enmienda, el Gobierno tendrá que incorporar cada año a los Presupuestos inversiones concretas para cerrar esa brecha: desde carreteras pendientes, hasta conexiones ferroviarias deficitarias o transportes que nunca se han cubierto adecuadamente».

También ve importante la diputada nacional la enmienda que suscitó 186 votos a favor y 162 en contra. Aquí el PP logró atraerse a Vox, Junts, PNV y Podemos para obligar al Gobierno a «garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales» en las concesiones de autocar de titularidad estatal. Según el ministro Óscar Puente, eso supone tanto como «perpetuar» un mapa que es «del franquismo» y que intentaba hacer «más operativo».

Llamazares tiene otra versión: «Muchas conexiones claves como las que atraviesan la cuenca del Caudal, el Suroccidente, la zona occidental o la conexión entre Avilés, Gijón y el centro de la región— dependen de concesiones de ámbito estatal. Nuestra enmienda impide que el Gobierno pueda eliminar paradas o reducir frecuencias sin justificación y, además, obliga a compensar económicamente a la comunidad, si esta tiene que asumir el servicio. Esto protege directamente a nuestros estudiantes, trabajadores y a miles de usuarios que dependen de estas rutas a diario».

Conexiones intraautonómicas

La diputada nacional pone el foco también en un artículo impulsado por el PP, que cosechó 182 apoyos, 21 votos en contra y 146 abstenciones. El artículo en cuestión ordena a las administraciones «competentes» a asegurar el derecho a la movilidad a todos, «independientemente de su lugar de residencia» y evitando diferencias de trato entre el medio rural y el urbano. «Se prestará especial atención a las áreas en riesgo de despoblación», incorpora la ley.

Es, a ojos de Llamazares, uno de los artículos que más recorrido pueden tener en Asturias. «Esto obliga al Gobierno a garantizar servicios de transporte en todos los concejos, tanto urbanos como rurales. Para Asturias, donde hay municipios que hoy tienen sólo una o dos frecuencias al día —o directamente ya han perdido líneas—, esta enmienda significa que no se podrán dejar zonas aisladas. Es un blindaje legal para evitar que nuestros pueblos queden sin conexión.