El PP pide implantar la figura de la enfermera escolar

Olga Esteban Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Siguen alzándose voces críticas en contra de la Ley de Salud Escolar, cuyo anteproyecto de ley está en periodo de información pública. Ahora es el Partido Popular el que ha mostrado su rechazo. La diputada Gloria García ha explicado que dicha ley «vuelve a cargar sobre los docentes las funciones y la responsabilidad en cuestiones sanitarias en la escuela; sin embargo, eluden a los profesionales sanitarios, que deben ser los realmente responsables por su preparación específica en este tema. Los docentes no tienen que asumir funciones que no les corresponde».

El problema principal surge con el artículo 9, que recoge los deberes de los docentes y, entre otras cosas, les obliga a «conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas». «Nos oponemos frontalmente a que los docentes tengan que asumir funciones que ni les corresponden ni tienen nada que ver con su formación y los primeros perjudicados serían los alumnos porque según esta ley tendrían que estar atendidos por personal que no tiene formación o pretenden que con un curso un docente pase a realizar labores de enfermera escolar», dice Gloria García.

El PP ha reclamado la implantación de la figura de la enfermera escolar, «que ya solicitamos en varias ocasiones y que deberían encargarse de lo que concierne a la salud escolar. Estamos ante una reclamación que hacen tanto los centros como los sindicatos sanitarios».

En la rueda de prensa que ha ofrecido, García ha estado acompañada de Jorge García, del sector de Educación de CSIF Asturias, quien califica la ley, de forma tajante de «despropósito y sinsentido». El sindicato ha iniciado una campaña pública para que docentes y alumnado muestren su rechazo al proyecto, porque «nos obliga a actuar y a conocer cualquier cosa que le pase a un niño, y esa es una función médica».

CSIF se ha dirigido a la propia consejera, Eva Ledo, y todos los grupos parlamentarios, para trasladar su preocupación.

Por su parte, Ledo ha anunciado hoy que la próxima semana estará lista la nueva guía de actuación frente a la diabetes, que supuso el primer enfrentamiento entre la consejería y los sindicatos por cuestiones relacionadas con la sanidad. Aquella guía fue retirada y las consejerías de Educación y Salud han elaborado una nueva que hoy será trasladada al comité de salud . Según Ledo, «lo que plantea la guía son cosas que puede hacer cualquier persona en una primera atención, no hace falta ser sanitario. Lo que plantea es asumible en los centros».