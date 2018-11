Las estaciones de esquí de Asturias congelan las tarifas y esperan abrir el día 30 de este mes Tuero admite que el abono con León para cuatro jornadas «se queda corto», pero ve difícil avanzar más con la Diputación de la provincia vecina ALEJANDRO FUENTE OVIEDO. Viernes, 23 noviembre 2018, 02:22

Los directores de las estaciones de esquí de Asturias, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, confían en poder iniciar la temporada el día fijado para ello de forma oficial, el 30 de este mes. Javier Martínez Iglesias, el responsable del equipamiento lenense, y Jorge Fernández Fierro, del allerano, señalaron que las previsiones «son buenas» para tener listas las pistas para entonces. «Esta misma noche -por la pasada- llegó a nevar algo, insuficiente, pero en cualquier momento llegan las precipitaciones y ya está todo listo», indicaba Martínez Iglesias. Hacían estas declaraciones en la comparecencia del director general de Deporte, José Ramón Tuero, quien indicaba que el calendario blanco se alargará hasta el 21 de abril. «Son 143 los días previstos de apertura de las pistas».

Tuero también anunciaba que las tarifas para esta temporada se congelan y que, además, solo computarán como jornada alta los días festivos de Semana Santa, en lugar de todo el periodo vacacional. De este modo, un forfait de día en temporada alta en Valgrande se queda en los 28 euros y 22 en baja; el infantil, en 24 y 22 euros, respectivamente; o el de cuatro horas, en 22 y 18 euros. En Fuentes los precios son algo más bajos por ofrecer un menor dominio esquiable. Así, el de día es de 26 euros en temporada alta y 20 en baja; en infantil, en 21 y 16 y el de cuatro horas se queda en 21 y 15 euros.

Un abono de temporada -que ya se puede adquirir desde mañana- asciende a 265 euros si se compra antes del 1 de diciembre, y sube hasta los 295 después de esta última fecha. Además, los usuarios tendrán derecho a asistencia sanitaria con la compra de cualquier forfait, a excepción de los abonos para la totalidad del calendario.

Para esta campaña se ha vuelto a renovar el convenio con la Diputación de León con el fin de potenciar la movilidad de esquiadores y la afluencia de visitantes a las cuatro estaciones dependientes de ambas comunidades, San Isidro y Leitariegos, junto con las dos asturianas. El acuerdo se materializa en la utilización de remontes de uso común o conjunto y la promoción externa de las instalaciones.

Esta iniciativa favorecerá que los abonados de cualquiera de las estaciones disfruten de descuentos del 20% en los forfaits diarios en las otras tres y puedan adquirir el bono especial 'Cuatro días, cuatro estaciones', que permite esquiar un día en cada una de las instalaciones y repetir uno más, el quinto, en aquella que el usuario decida. Tuero admitía que este forfait conjunto de cuatro días es una buena idea, «pero se queda corto, aunque mejor esto que nada». Y apuntaba que «lo ideal es seguir avanzado», en referencia a una fusión administrativa de las cuatro estaciones. «No nos quieren, no nos llaman», apostillaba Tuero en tono jocoso sobre la posibilidad de reconducir la negociación para avanzar tanto en la fusión física como en la administrativa -y ofrecer abonos conjuntos- de Fuentes y San Isidro. «El final de la legislatura no es la mejor época para ello». Pero recordó que ambas administraciones están obligadas a entenderse. «La Diputación de León tiene que abrir su mente, porque la voluntad es buena. Seremos generosos, pero no tontos».

