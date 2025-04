Premio gordo hasta por estar en el hospital Somos la segunda comunidad que más gasta en lotería de Navidad per cápita. Los profesionales del sector nos cuentan nuestras anécdotas y manías

El próximo domingo el bombo del Sorteo de la Lotería de Navidad volverá repartir al azar una cantidad que este año se cifra en 2.380 millones de euros. «Todas las bolas están ahí y cualquiera puede salir. No hay números guapos o feos», coinciden en señalar los profesionales que distribuirán la suerte desde sus despachos de apuestas en diferentes puntos de la región. Los asturianos somos la segunda comunidad que más dinero emplea en perseguir el Gordo y el pasado año nos gastamos en el empeño 88,78 millones de euros. Que nos gusta jugar, lo confirman los propios loteros, también algunas manías o preferencias que nos siguen moviendo al comprar un décimo. Para muchos de sus clientes sigue habiendo números guapos o feos.

Heliodoro García, veterano expendedor de la Administración número 1 de Candás, asegura que «el buen jugador no rechaza ningún número y quien lo hace comete un error». Para probarlo evoca el caso de los responsables de una empresa conservera de la villa a quienes ofreció un décimo para repartir a los trabajadores y prefirieron otro de Doña Manolita: el número rechazado fue quinto premio. No es el único que ha propiciado su despacho y hace dos años repartía un cuarto con el 61.207, el mismo que sigue teniendo : «Aunque se va acabar». Otros billetes que espera agotar son los acabados en 13, «el más preciado», revela. Entre sus clientes, muchos turistas que ya compran en verano «y además de lo bien que se come aquí se llevan la lotería de recuerdo».

El mismo impulso lleva a visitantes de paso por Oviedo a acercarse a El Estanco de la Suerte, un negocio abierto desde 1931. Rosa Acebal, bisnieta de la fundadora, habla del pico importante que suponen los turistas en el sorteo navideño, aunque la parroquia más fiel es la local, especialmente desde que en 2012 dieron el Gordo: «Desde ahí no paramos y luego repartimos el tercero, cuarto y quinto». Recuerda «las cosas guapas que vivimos entonces», eran los años duros de la crisis «y hubo gente que pudo pagar con el premio la deuda de la hipoteca». Tampoco cree en las terminaciones, pero sí en los caprichos de la gente: «El 7 muy querido y el que menos el 0, el 13 cuesta tenerlo». Otro de los demandados, el 19: «El año en curso». En su despacho están preparados para celebrar cualquiera: «La sidra enfriando y si no toca, es igual. Hay que disfrutar lo que tenemos».

Felicidad y azar no siempre se buscan pero a veces ocurre. El único poseedor en Mieres del décimo 3.347 que se llevó el Gordo en el último sorteo de Navidad probablemente crea que sí hay cifras marcadas. María José Iglesias, encargada de la administración que se lo vendió recuerda cómo insistía en ese número: «Acababa de salir del hospital y su cuarto era el 347, la misma terminación del premio». El tirón por lo ocurrido ha aumentado las ventas en este despacho de un Centro Comercial próximo a la autovía a León, al que acude «mucha gente de paso porque saben que tocó aquí». A pesar de lo vivido, Iglesias con más de veinte años trabajando en despachos de loterías, defiende que «la suerte está en todos los números, es el que caiga en la bola».

Borja Muñiz, al frente de la administración número 5 de Gijón, activa desde 1942, aprecia que las ventas de Navidad van bien, algo acorde «con las tasas del gasto por habitante en Asturias» y ayudado también por la presencia del turismo en la ciudad desde el inicio de la campaña en pleno verano: «El primer tirón, ahora llevamos semanas con un movimiento que aumentará hasta el último día», explica. Considera que los hábitos de los compradores están cambiando, «crece la venta en internet». Además, «la gente cada vez te pide menos un número concreto». En este y otros sorteos llevan unos cuantos premios repartidos y ese, manifiesta Muñiz, es el objetivo de su empresa: «Conseguir dar un buen premio y si no es posible, haber dado un buen servicio». No cree en las cifras mágicas pero apunta que le gustaría «que el Gordo terminase en dos ceros, les tengo cariño».

Al despacho de loterías número 1 de Avilés, instalado en plena Plaza de España, acuden igualmente numerosos clientes de visita en la ciudad y su empleada Marlén Pérez reafirma la tendencia a confiar en la apuesta aleatoria en el momento de comprar, aunque los clásicos se mantienen: «El 13 es el tesoro más deseado». Los visitantes dejan su parte notable en un lugar casi de paso obligado en la villa del Adelantado, pero a los clientes locales les reservan el privilegio de poder asistir al sorteo en directo en la misma administración: «Viene mucha gente a verlo aquí y nosotras encantadas mientras haya espacio. A ver si este año hay fiesta», expresa.

El tirón turístico se deja notar también en Llanes. Paloma Ania regenta la administración número 2 de la villa y vive «desde julio y en cada puente cómo se vende a la gente de fuera». Internet es otra vía por la que llegan compradores de toda España y ahora «en los últimos días sube el cliente presencial y de aquí». Las preferencias a la hora de apostar por un número son comunes aquí a los distintos perfiles: «El 5 es el más popular, luego el 7, el 13 y claro el 19 este año. Los bajos no gustan, salvo a los jóvenes que lo ven más como un juego. Lo que es. Todas las bolas juegan».

