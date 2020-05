«Preocupa cómo estará la gente que no pudo ir a terapia estos meses» Ernesto Suárez, presidente de Aadem. / DANIEL MORA La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple recuperará a partir del lunes las primeras sesiones de fisioterapia tras el confinamiento LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Sábado, 30 mayo 2020, 02:15

«¿Vivir con problemas de movilidad sin apenas salir? ¿Que el Estado no se ocupe de tí si no puedes trabajar y no tienes ingresos? ¿Necesitar ayuda de terceras personas para hacer recados o actividades básicas cotidianas? Quienes conviven a diario con esta situación han notado pocos cambios durante el confinamiento. Eso sí, no hay forma de saber los efectos que tendrá el hecho de renunciar temporalmente a la atención médica presencial y a las terapias rehabilitadoras». La reflexión sobre lo que han supuesto estos dos meses y medio de confinamiento por la COVID-19 es de Lidia Pérez, joven asturiana que, con veinte años, fue diagnosticada de esclerosis múltiple, la conocida como 'enfermedad de las mil caras'.

Hoy se conmemora el Día Internacional de una enfermedad neurológica crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa que no es contagiosa, terminal ni hereditaria, que afecta a más de 2,5 millones de personas en el mundo- se estima que a unas 1.400 personas en Asturias- y que, de momento, no tiene cura. «Es, además», apunta Ernesto Suárez, presidente la Asociación Asturiana de Enfermos de Esclerosis Múltiple (Aadem), «la segunda causa de incapacidad en jóvenes, tras los accidentes de tráfico».

Ahora que la asociación se prepara para ir recuperando poco a poco su actividad, tras haber cerrado su local de Ciudad Naranco, en Oviedo, el pasado 11 de marzo y haber tenido que mandar al ERTE a cinco trabajadores -los fisioterapeutas, la psicóloga y la limpiadora- lo que preocupa a Ernesto Suárez es precisamente lo que apuntaba Lidia: «Cómo estará la gente que no ha podido ir a terapia estos meses. En una enfermedad como esta, lo que se pierde ya no se recupera». Pese a que se mantuvo la atención telemática, se les facilitaron guías y recomendaron ciertos ejercicios, «tenemos cierta preocupación porque nos sabemos cuál será su estado», confiesa.

A partir del lunes irán comprobándolo. Ese día se incorporará al trabajo el primero de los tres fisioterapeutas de la asociación para trabajar con «aquellos casos que presenten una mayor gravedad o tengan mayor riesgo», apunta Suárez, que en un día como el de hoy no olvida una de las principales reivindicaciones del colectivo: «Que se reconozca el grado de discapacidad en el momento en que se diagnostica la enfermedad».