La preocupante situación en el centro y oriente de Asturias obliga a activar el plan de incendios Se está alerta debido a los vientos de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover

Sábado, 15 de noviembre 2025

ada la situación actual en la zona centro y oriente asturiano, donde se mantiene el viento de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a las 13:54 horas a activar en fase de alerta el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.