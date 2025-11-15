El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La preocupante situación en el centro y oriente de Asturias obliga a activar el plan de incendios

Se está alerta debido a los vientos de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover

E. C.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:01

ada la situación actual en la zona centro y oriente asturiano, donde se mantiene el viento de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a las 13:54 horas a activar en fase de alerta el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.

