«Los preparados a base de soja o arroz acaban influyendo en el sistema inmune» Susana Delgado es investigadora Ramón y Cajal en el IPLA. / D. ARIENZA Susana Delgado Palacio, microbióloga, recoge el Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica | Su trabajo concluye que los niños que toman fórmulas de origen lácteo superan antes la alergia a la proteína de la leche de vaca LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:38

La alergia a la proteína de la leche de su hijo llevó a la microbióloga Susana Delgado, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Productos Lácteos (IPLA), a buscar respuestas sobre esta patología porque el tipo de reacción alérgica del pequeño, la no mediada por Inmunoglobulina del tipo E (IGE), es «la gran desconocida». El trabajo que inició hace tres años y que concluye que las fórmulas terapéuticas de sustitución con una base láctea que se dan a los niños de corta edad como alternativas a la leche tienen más beneficios para ellos que las vegetales, le valió el Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana. Lo recogerá esta tarde en el Colegio de Médicos, a las 20 horas.

-¿Qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por Inmunoglobulina E?

-Es una patología que cursa con síntomas digestivos y se confunde con la intolerancia a la lactosa.

«Al presentar síntomas digestivos, la alergia suele confundirse con intolerancia a la lactosa»

-Y no tiene nada que ver, claro.

-No. La lactosa es el azúcar de la leche y las alergias son causadas por proteínas. Son cosas distintas. La alergia se da sobre todo en los niños, porque es el primer alimento que se introduce en su dieta, y la intolerancia a la lactosa suele darse en gente mayor.

-¿Qué diferencia hay entre la alergia mediada por la Inmunoglobulina E y la no mediada?

-Los casos de la mediada por IGE cursan con una sintomatología rápida y visible, como reacciones en la piel o que se les hinchen los labios o la lengua. Las no mediadas tienen una sintomatología intestinal y son más difíciles de diagnosticar.

-¿Cuál es más prevalente?

-La incidencia global de la alergia a la proteína de la leche de vaca se sitúa en torno a un 3% de la población infantil, pero los números exactos de casos no mediados por IGE no se conocen. Los hay que no llegan al especialista porque se asocian con otras cosas, como cólicos, virus...

-¿Cuáles son sus síntomas?

-Vómitos esporádicos, diarreas, hinchazón... es una sintomatología muy sinuosa, difícil.

-¿Es complicado el diagnóstico?

-Sí. La única prueba que tienen los médicos es retirar la leche, ver que el niño mejora y hacer una prueba de provocación, que es volver a introducirle la leche y ver que vuelve a tener sintomatología. En las alergias mediadas por IGE, la inmunoglobulina se puede determinar en sangre y mediante pruebas alérgicas en la piel. Sin embargo, para las otras no existe ningún marcador ni test específico.

-¿Qué consecuencias tiene en los niños?

-Pueden perder peso, tener procesos de mala absorción, no crecer al ritmo normal...

-Claro el objetivo, ¿cómo se plantea el abordaje de su estudio?

-En conjunción con el equipo de pediatras del HUCA y en colaboración con otros dos hospitales, pensamos que podía ser interesante analizar en las muestras de heces tanto la microbiota como otros parámetros que nos pudieran dar algo más de información sobre estas enfermedades. Queríamos saber qué estaba pasando a nivel intestinal.

-¿Y qué encontraron?

-Que hay una relación entre las poblaciones microbianas en el intestino de estos niños y diversos metabolitos y componentes del sistema inmunitario.

-Continúe...

-Estudiamos a niños alérgicos, de uno o dos años, y se comparó con niños sanos. A los alérgicos se les quita la leche y derivados. En su lugar se les da fórmulas terapéuticas de sustitución en las que las proteínas están troceadas, hidrolizadas. A los seis meses o al año se les hace una prueba de tolerancia. La mayor parte, el 80%, adquieren la tolerancia en torno a los dos o cuatro años, que es cuando se desarrolla una flora intestinal estable y madura el sistema inmune. Eso también nos llevó a estudiar esto porque era mucha coincidencia que fuera justo en esa edad cuando muchos de los niños superan la alergia.

-¿Y a qué se debía?

-Seguimos sin saberlo. Pero lo que vimos es que los que no superaron la prueba de tolerancia fueron justo los que estaban tomando fórmulas a base de proteína vegetal. En concreto, fórmulas hidrolizadas de arroz.

-¿Conclusión?

-Que tenemos que tener cuidado con el uso de estas fórmulas o preparados que no son lácteos. Todas estas fórmulas o bebidas vegetales a base de soja o arroz van a influir en la microbiota intestinal. Y esas poblaciones microbianas influyen a su vez en los metabolitos y en el sistema inmune.

-¿Si las fórmulas vegetales no lo son, cuáles son las buenas entonces?

-Las que daban mejores resultados son las de base láctea. Con ellas los niños resuelven primero su alergia que cuando les dan fórmulas infantiles con base de proteína vegetal.

-¿Y qué pasa con los adultos, son recomendables esos productos?

-Esas bebidas vegetales pueden ser buenas durante la menopausia, porque contienen isoflavonas. Pero esa idea de que lo vegetal es más sano que lo animal lleva a errores y a confusiones. La leche es buena por la grasa que tiene y por el calcio. A veces nos preguntamos por qué tenemos más enfermedades y más alergias que antes. Estamos cambiando la cultura alimentaria, introducimos nuevos productos... y no es que puedan ser dañinos, sino que pueden estar repercutiendo a través del metabolismo de nuestros microorganismos en muchas cosas que no sabemos.

-¿La alergia a la proteína de la leche se supera? ¿En qué momento?

-Sí, la mayor parte en torno a los dos y cuatro años. Hay un 20% que lo supera más tarde. Y si a partir de los seis años no se resuelve, puede quedar con ellos. Son solo en torno a un 10%.

-¿Y qué pasa con los que tienen alergia mediada por IGE?

-Lo mismo, las alergias se suelen resolver a la misma edad, aunque con ellos hay que tener muchísimo más cuidado porque pueden tener reacciones de anafilaxia.