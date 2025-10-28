El presidente de Cogersa «no propondrá» qué hacer con la plantona

Ramón Muñiz Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 22:46 Comenta Compartir

A principios de noviembre Valtalia terminará de reparar la 'plantona', principal nave de procesado del Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) y que ... un incendio arruinó en abril de 2024. La primera vez que levantó la instalación, en 2023, al día siguiente el constructor se puso a trabajar con 60 operarios reclutados por Tragsa para formales en el manejo de la factoría. El contrato de Valtalia incluye que lidere una puesta en marcha de solo nueve meses. Esta vez el presidente de Cogersa y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, quiere «estirar» que Valtalia «nos dé garantías de funcionamiento«. En la Junta General y a preguntas de Vox y Foro dijo querer que esté otros nueve meses, por ahora sin formar a quienes le deben dar el relevo.

Adrián Pumares, de Foro, le pidió que aclarase si la gestión de la 'plantona' se privatizará, la delegará a Tragsa o la asumirá la plantilla de Cogersa. «El presidente no va a hacer una propuesta», respondió Calvo. Su plan es que sea la gerente quien exponga los pros y contras de cada opción y se tome una decisión «colegiada» con los ediles. El consejero subrayó que, en todo caso, las tarifas que luego aplica Cogersa son «una pequeñísima parte» de la factura que después los ayuntamientos pasan al ciudadano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión