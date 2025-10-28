El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo. Alex Piña
Residuos en Asturias

El presidente de Cogersa «no propondrá» qué hacer con la plantona

Calvo delega en la gerente marcar los pros y contras de la privatización y tomará la decisión «colegiada» con los ediles. El también consejero dice que las tarifas del consorcio son «una pequeñísima parte» de lo que paga el ciudadano

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 22:46

Comenta

A principios de noviembre Valtalia terminará de reparar la 'plantona', principal nave de procesado del Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) y que ... un incendio arruinó en abril de 2024. La primera vez que levantó la instalación, en 2023, al día siguiente el constructor se puso a trabajar con 60 operarios reclutados por Tragsa para formales en el manejo de la factoría. El contrato de Valtalia incluye que lidere una puesta en marcha de solo nueve meses. Esta vez el presidente de Cogersa y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, quiere «estirar» que Valtalia «nos dé garantías de funcionamiento«. En la Junta General y a preguntas de Vox y Foro dijo querer que esté otros nueve meses, por ahora sin formar a quienes le deben dar el relevo.

