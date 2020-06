El presidente del TSJA pide refuerzos para evitar aglomeraciones en los juzgados Jesús María Chamorro confía en desatascar la justicia asturiana a finales de año RAMÓN MUÑIZ Jueves, 11 junio 2020, 13:54

La Justicia asturiana recupera poco a poco su actividad pero se está encontrando con que le faltan medios para limitar la posibilidad de contagio. Necesita mamparas, hidrogel, más vigilantes para evitar aglomeraciones en los juzgados y medios informáticos adecuados. Son las reivindicaciones que hace el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Jesús María Chamorro, durante una entrevista con EL COMERCIO. «Yo mismo para mantener algunas videoconferencias he tenido que recurrir al móvil porque mi ordenador no aguantaba», indica como ejemplo.

«Hay salas de vistas en Oviedo, Gijón y Avilés donde las condiciones no son las más adecuadas para mantener la distancia de seguridad de dos metros y los abogados tienen que estar debajo del estrado, arrimados a una mesas sin sitio para meter las piernas», relata. En una visita que hizo esta semana a los palacios de Justicia de Avilés y Gijón constató «colas para el acceso, algo que hay que agilizar y eso requiere más medios, personas para mirar si la persona que llega tiene citación a esa hora o no. Hace falta más medios para evitar aglomeraciones en los juzgados. En Gijón las pantallas que anuncian los juicios son pequeñas e incentivan que la gente se agolpe, no como las del Bilbao que son como las de los aeropuertos», indica. «Entiendo que hay que optimizar recursos, pero no escatimar esfuerzo ni gasto para garantizar las medidas que el propio Gobierno está patrocinando», remacha.

El presidente del TSJA reconoce que hay «un cierto retraso», propio de los dos meses en los que solo se atendieron causas urgentes, los plazos estuvieron suspendidos, y los magistrados aprovecharon para resolver las causas que estaban vistas para sentencia. Ese trabajo permitió resolver «hasta mil asuntos a la semana», una cifra notable pero lejos de los más de 2.400 asuntos que en condiciones normales ingresan en los juzgados de la región. «Tenemos una situación de partida envidiable en los plazos se resolución de causas» y por ello Chamorro confía en conseguir que para finales de año la justicia pueda estar de nuevo puesta al día. Con todo, admite que «es aún pronto» para saber la carga de trabajo que va a provocar la pandemia, pues los pleitos por las multas puestas durante el estado de alarma y la crisis económica no empezarán a materializarse a partir de otoño. De ahí que haya solicitado al Principado la posibilidad de empezar a sentarse a partir de septiembre para trazar planes de choque en órganos judiciales concretos «que ahora mismo no sabemos ni siquiera si harán falta».

Chamorro se muestra crítico con el expediente digital que viene implantando el Principado. «Se están generando expectativas que no se corresponden con la realidad», indica. «La verdad es que seguimos atados al papel, es a día de hoy lo más efectivo», reconoce. El sistema se está instalando en los ordenadores pero el presidente del TSJA viene demandando formación personalizada para que los jueces sepan manejarlo y resolver las insuficiencias técnicas que se vienen detectando. «Los asuntos no están indexados, lo que hace que no se puedan localizar», apunta. La gestión de la pandemia hecha en Asturias no ha motivado ninguna investigación penal «al menos hasta ahora y que yo sepa», indica. De cara a futuro, el presidente del alto tribunal asturiano mantiene entre sus objetivos avanzar en la unificación de sedes judiciales en Oviedo a pesar de la crisis.