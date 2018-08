El preso resucitado sale en libertad «para comenzar una nueva vida» MARIO ROJAS Gonzalo Montoya quiere ahora dejar atrás todos los malos momentos vividos, disfrutar de su familia e intentar encontrar un trabajo lo antes posible PABLO SUÁREZ Miércoles, 22 agosto 2018, 15:36

Gonzalo Montoya, el joven de 29 años conocido como el preso resucitado, ya ha salido de prisión y se encuentra en la vivienda familiar del Postigo Bajo, en Oviedo. Tras cumplir tres años y seis meses de condena, Montoya quiere comenzar ahora «una vida nueva» que no pase por delinquir. «Ahora quiero, primero de todo, pasar tiempo con mis hijos y mi familia. Mañana me voy a apuntar al paro y espero estar trabajando lo antes posible», afirmaba esta mañana. El conocido como 'preso resucitado', apenas recuerda algo de aquel capítulo sucedido a principios de año. «Yo el único recuerdo que tengo es de despertarme en el HUCA y verme lleno de cables y con toda mi familia allí. Cuando los vi a todos reunidos fui consciente de que había pasado algo importante», relata quien, después de aquello todavía sufre diversas secuelas que le han afectado a su sistema renal. «Tengo varias consultas pendientes», cuenta.

Montoya se muestra nervioso por su puesta en libertad definitiva. «Llevo varios días sin dormir de los nervios y tengo bastante ansiedad. Esta mañana me temblaban las piernas. Salir de repente con la libertad definitiva después de tanto tiempo es una sensación extraña», afirma. Pese a no tener grandes recuerdos de su falsa defunción, sus familiares le han contado lo ocurrido con todo detalle. «Lo que me hicieron es muy injusto. Cuando mi familia me contó lo que había pasado yo no me lo creía. Ahora es mi abogado el que se encargará de buscar culpables, yo solo quiero empezar una nueva vida», recalca.

Asegura haber sufrido fuertes depresiones durante el último año y se queja de ciertas actitudes sufridas en prisión. «Dependiendo de en que módulo estés te tratan mejor o peor. A mí lo que más triste me ponía era ver como a mis compañeros se les concedían permisos y a mí no. Eso hacía que me angustiase e intentase cortarme o cosas así. Al fin y al cabo yo lo único que hice fue robar cuatro hierros, por lo que me cayeron casi cuatro años de cárcel», describe.

Montoya entró en prisión el 27 de febrero de 2015, a cumplir lo que en ese momento era una pena de dos años por robo continuado con fuerza. Había sido sorprendido entrando dos días en la sede de Capsa, para llevarse 20 kilos de chatarra y un manómetro que devolvió a los agentes. La empresa valoró el material sustraído en 3,6 euros. El dato figura en la pericial que no fue incluido en una sentencia que se limita a recordar que saltar el muro basta para calificar los hechos de robo con fuerza. La pena no fue suspendida al constarle a Montoya antecedentes que en ese momento se ceñían a haber sido sorprendido conduciendo sin carnet.

El preso arrastraba, eso sí, causas abiertas por asaltos anteriores. Meses después fue condenado a un año más de prisión por el robo de seis bastidores tasados en 350 euros. En 2016 sumó medio año más de privación de libertad por seis aparatos de aire acondicionado tasados en 1.374 euros. El año pasado un juez le puso dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad por tratar de llevarse un motor valorado en 8.445 euros.