Un presupuesto en la Educación asturiana «marcado» por los compromisos adquiridos con los profesores tras meses de protestas

Los presupuestos de la Consejería de Educación «están marcados», según su titular, Eva Ledo, por los acuerdos alcanzados con la enseñanza pública, la red ... concertada y los profesionales de la etapa de 0 a 3 años. Insistía en ello esta mañana al presentar en detalle las cuentas que gestionará su departamento en 2026, que supone un 14% de los más de 6.900 millones aprobados por el Gobierno del Principado para el próximo ejercicio: «Son los presupuestos de la educación. Nunca se incrementaron tanto».

En total, la Consejería dirigida por Eva Ledo tiene asignados 980,84 millones de euros, con un refuerzo de 61 millones en la partida de personal y la creación de 991 plazas. El llamado pacto 'Asturias educa', alcanzado tras las protestas de la educación pública, suma 36 millones, destinados a la mejora de las condiciones retributivas de los docentes en 100 euros al mes; la inyección de 70 euros a partir de septiembre a quienes todavía no tienen reconocido el complemento de formación; o la dotación de 224 profesionales de apoyo en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o el programa de 'aulas abiertas'.

También se refleja el acuerdo para reducir de 25 a 23 las horas lectivas, lo que «se traduce en 486 plazas» de personas docente; a incorporación de 15 administrativos con carácter itinerante; y «el gran acuerdo en Educación Infantil», donde se anuncian 167 plazas y un apoyo por cada tres aulas. En la ampliación de la red autonómica de Les Escuelines se invertirán 4,2 millones de euros, que permitirán financiar 137 plazas.

La red concertada

En cuanto a la red concertada, que salió igualmente a la calle para protestar contra la Consejería de Educación y solicitar mejoras, está prevista una dotación presupuestaria de 111 millones, 3,7 más que en 2025. Prácticamente toda esa cantidad -3,2 millones en concreto- se destinará «a cumplir los compromisos adquiridos en este último trimestre». Entre ellos, el incremento de la ratio, la paga de antigüedad o los 50 euros adicionales que cobrarán los profesores de la concertada a partir de 2026.

Pese a que algunos sindicatos son críticos con las mejoras obtenidas, Eva Ledo insistía este miércoles en que «hemos ido al máximo de nuestra oferta pública de empleo. Hemos ido al 120% y eso nos impide ir más allá». Por otra parte, «considero que nunca se había llegado a estas condiciones, que ponen a Asturias en la franja media del ránking de retribuciones entre comunidades», subrayó la consejera.

En otro orden de cosas, Ledo destacó el aumento presupuestario en inversiones, con una asignación de 48,2 millones de euros que darán cobertura financiera a 68 actuaciones, como el centro de educación especial de Montecerrado, el nuevo colegio público del barrio gijonés de Nuevo Roces o las mejoras previstas en Latores para «recoger las reivindicaciones de las familias».