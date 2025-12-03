El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
Eva Ledo, este miércoles, durante la presentación de los presupuestos correspondientes a la Consejería de Educación.

Un presupuesto en la Educación asturiana «marcado» por los compromisos adquiridos con los profesores tras meses de protestas

«Hemos llegado al máximo de nuestra oferta pública de empleo, no podemos ir más allá, pero creo que nunca se había llegado a estas condiciones», señalada Eva Ledo al desgranar los 980 millones asignados a su consejería

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:50

Los presupuestos de la Consejería de Educación «están marcados», según su titular, Eva Ledo, por los acuerdos alcanzados con la enseñanza pública, la red ... concertada y los profesionales de la etapa de 0 a 3 años. Insistía en ello esta mañana al presentar en detalle las cuentas que gestionará su departamento en 2026, que supone un 14% de los más de 6.900 millones aprobados por el Gobierno del Principado para el próximo ejercicio: «Son los presupuestos de la educación. Nunca se incrementaron tanto».

