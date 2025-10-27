PSOE e IU de Asturias, pendientes de cerrar su borrador de presupuesto para 2026

Empieza el baile de la negociación presupuestaria. Socialistas e IU-Convocatoria intensificarán esta semana su trabajo común para pactar un borrador de presupuestos que ... marcará un nuevo récord de gastos previstos, acercándose a los 7.000 millones.

Desde la formación que lidera Ovidio Zapico se están recabando las prioridades que tienen sus alcaldes, al objeto de trasladarlas al borrador de cuentas autonómicas de 2026. De esta labor se ocupa la secretaría de Política Municipal. IU-Convocatoria está a la espera de sentarse con la parte socialista del Ejecutivo para ir acotando estas y otras partidas «antes del viernes», según precisó la secretaria de organización, María Miranda.

La referencia no es casual. El viernes el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tiene convocados a PP, Foro y la diputada Covadonga Tomé, es decir, toda la oposición salvo Vox. El objetivo es tantear las opciones de que estas formaciones den el voto que le falta al Ejecutivo de coalición para aprobar su proyecto presupuestario.

Las miradas vuelven a estar puestas en Tomé, sin que ello evite ciertas tiranteces a la izquierda de la FSA. La diputada del Grupo Mixto y lider de Somos tiene registrada una enmienda a la reforma del IRPF pactada por los dos socios de Gobierno y demanda que desde el Ejecutivo se le aclare si apoyarán su propuesta o le dejarán sin margen de influencia en la cuestión fiscal. Negociará los presupuestos, pero reclama que se le concrete antes qué apoyo tiene su planteamiento para subir más el impuesto a las rentas altas.

Desde IU-Convocatoria se ha demandado a la diputada que no mezcle ambas negociaciones. Ayer Miranda insistía en acotar «un marco unitario y estable de toda la izquierda» para sacar adelante el presupuesto.

«Estamos acostumbrados día a día a ver cómo la derecha opera unida», señaló. La referencia apunta al acuerdo de colaboración parlamentaria que alcanzaron PP y Foro, un tipo de entente similar a la que el partido de Zapico ofreció durante más de un año a la diputada Tomé, sin lograr que fraguara.