Álvaro Queipo, este martes, en la sede del PP.

Queipo rechaza la «burbuja presupuestaria» de Barbón que «alimenta una Administración enorme» y frena la inversión

El líder del PP critica que los impuestos suben 1.150 millones en seis años para mantener el «régimen del enchufe socialista y de IU», mientras denuncia que los asturianos no ven reflejado su esfuerzo en mejoras de servicios públicos ni en inversiones productivas

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:54

Comenta

Aunque dice haberlo revisado concienzudamente, el presidente del PP, Álvaro Queipo, asegura que no ha podido encontrar aún nada que se «salve» del que, dijo, « ... es el peor presupuesto del peor Gobierno de la historia de Asturias». El máximo dirigente del PP no se anduvo con paños calientes a la hora de valorar un proyecto presupuestario que, si bien evitó confirmar por respeto «a los plazos parlamentarios», asegura que con un 99,99% de posibilidades su grupo registrará en la Junta una enmienda a la totalidad para su debate y votación el próximo 19 de diciembre. Una enmienda que no impedirá que continúe la tramitación parlamentaria ya que el Gobierno regional cuenta ya con el apoyo mayoritario de la Camara asturiana -la suma de PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé- para sacar adelante estas cuentas, que rozan los 7.000 millones de euros.

