Queipo rechaza la «burbuja presupuestaria» de Barbón que «alimenta una Administración enorme» y frena la inversión

Aunque dice haberlo revisado concienzudamente, el presidente del PP, Álvaro Queipo, asegura que no ha podido encontrar aún nada que se «salve» del que, dijo, « ... es el peor presupuesto del peor Gobierno de la historia de Asturias». El máximo dirigente del PP no se anduvo con paños calientes a la hora de valorar un proyecto presupuestario que, si bien evitó confirmar por respeto «a los plazos parlamentarios», asegura que con un 99,99% de posibilidades su grupo registrará en la Junta una enmienda a la totalidad para su debate y votación el próximo 19 de diciembre. Una enmienda que no impedirá que continúe la tramitación parlamentaria ya que el Gobierno regional cuenta ya con el apoyo mayoritario de la Camara asturiana -la suma de PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé- para sacar adelante estas cuentas, que rozan los 7.000 millones de euros.

Las razones por las que el PP rechaza este presupuesto son muchas. En primer lugar, enumeró, porque entiende que se trata de unas cuentas «irreales» y pura «propaganda» de un Gobierno «obsesionado con presentar continuos presupuestos récord». «Vivimos una burbuja presupuestaria. Y esto es algo sumamente peligroso para nuestro futuro porque significa que vamos de presupuesto récord a presupuesto récord sin sentido ni control», observó el presidente del PP, quien advierte de que este crecimiento continúo del gasto «se sostiene con los impuestos y el esfuerzo fiscal de los asturianos».

«Respecto al primer presupuesto de Barbón, se pagan 1.150 millones de euros más en impuestos, el 44%, que sólo sirven para mantener el régimen del enchufe socialista y de Izquierda Unida», denunció el líder popular, quien advierte de que los impuestos de los asturianos no van ni a la mejora de los servicios ni a las inversiones. «¿Algún asturiano diría que tenemos mejores servicios públicos? ¿La Administración es más rápida o más eficiente? ¿Se ha reducido la burocracia? ¿Han disminuido las listas de espera sociales o sanitarias? No», enumera. Mientras que, en relación con la inversión, señala que se ha reducido «en casi cinco millones respecto al presupuesto consolidado de 2025, y a 31 de octubre no se ha invertido ni una cuarta parte de lo prometido para este año».

El PP denuncia que los impuestos «van a alimentar una administración enorme, mal organizada y sumida en la burocracia» y como ejemplo explica que, desde 2019, sin contar el Sespa y el ERA, «el presupuesto de los entes públicos del Principado de Asturias ha crecido en unos 200 millones de euros, un 37% más». De ahí que reclame «poner orden, eliminar duplicidades, terminar con el gasto superfluo y acabar con enchufes y consejerías de colocación: menos impuestos y mejor gestión es la receta para el futuro de Asturias», subraya Queipo, quien quiso dejar al margen de esta reorganización de los entes públicos, organismos, empresas públicas del Principado de Asturias que plantea el PP al ERA y al Sespa que «son cuestiones fundamentales para nosotros en las que el gasto está plenamente bien invertido».

que entiende que necesita la Administración autonómica, tanto al «personal sanitario como al docente».