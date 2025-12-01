Presupuestos de Asturias para Ciencia e Industria: 193 millones para la universidad y 34 en actuaciones mineras

Gestiona la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo el presupuesto de la Universidad de Oviedo, que sin duda el Gobierno de Asturias incluye en ... la gran área de Educación, cuando afirma que destinará más de mil millones de euros a la enseñanza en 2026. Porque es la partida que destinará a la institución universitaria la más alta del presupuesto total de la consejería que dirige Borja Sánchez y que asciende a 621,7 millones de euros. De eso, 198 son de la Dirección General de Universidad.

El proyecto de presupuesto recoge la financiación ordinaria de la Universidad, la que está firmada en el contrato programa: 175 millones de aportación ordinaria; 3,4 millones de financiación por resultados y 2,3 millones de complemento autonómico. Además, hay dinero para el grado de Deportes, todavía para sufragar los últimos coletazos del traslado de Minas a Mieres y aportaciones para las microcredenciales, una de las grandes apuestas de la institución.

Pero, ,además, se prevé una partida de 4,2 millones como «compensaciones extraordinarias», toda vez que debe hacerse cargo el Principado de su decisión de que la matrícula sea gratuita durante los cuatro años de los grados (y no solo en el primer curso) y ahora, además, para la matrícula de los másteres universitarios (aunque esto estará ligado a la renta).

En total, la Universidad de Oviedo recibirá el próximo año 193 millones de euros del Principado, lo que supone un aumento de cuatro millones aproximadamente respecto al presupuesto de este 2025.

La partida incluye 1,8 millones para el plan de inversiones, con lo que la Universidad no podrá afrontar por el momento las mejoras que requiere buena parte de su parque inmobiliario. Recientemente, el rector explicaba que había trasladado al Principado la necesidad de 18 millones 'extra' para afrontar, en los próximos 5 años, las obras más urgentes.

Sekuens y Sepepa

Pero esta consejería va mucho más allá. Cuenta con 164 millones para el área de Trabajo y Ordenación de las Relaciones Laborales, con las principales partidas para las ayudas del Sepepa. La Investigación y Desarrollo Tecnológico contarán con 63 millones, que serán gestionados en gran medida por la sociedad Sekuens, como el Plan de I+D+I de Asturias, que tendrá 21,7 millones.

Está prevista para el próximo ejercicio una reordenación de los centros tecnológicos de Asturias, para lo que se han reservado 4 millones.

Las iniciativas para Fomento del Autoempleo cuentan con 7,5 millones; la Promoción del comercio exterior, ferias y artesanías, 6 millones (incluyendo tres para los bonos al consumo de comercio). Los programas de apoyo e impulso a las Pymes se llevan 21 millones y 4,2 para modernización industrial.

Los planes de Fomento y Gestión Energética cuentan con 108 millones. La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, los planes de autoconsumo y almacenamiento y las instalaciones térmicas se llevarán cuantiosas ayudas.

La actuaciones mineras cuentan con más de 30 millones de euros. Hay proyectos importantes: más de 13 millones para la restauración de Tormaleo; 14,8 para la restauración de Cerredo y 2,8 para la rehabilitación de la mina de Soterraña.