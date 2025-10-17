El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. José Simal
Presupuestos de Asturias

El Principado inicia el miércoles la negociación presupuestaria con los partidos políticos, salvo Vox

El PP pide al Gobierno que apruebe su enmienda parcial a la reforma del IRPF como «primer paso» para iniciar las conversaciones

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El Gobierno del Principado, a través de las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, iniciará la próxima semana la ... negociación de los presupuestos autonómicos para 2026. El Ejecutivo regional ha convocado para el miércoles, día 22 de octubre, a todas las fuerzas políticas -con la excepción de Vox, formación con la que se ha negado a negociar desde su llegada a la Junta- para una primera toma de contacto.

