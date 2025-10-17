El Principado inicia el miércoles la negociación presupuestaria con los partidos políticos, salvo Vox

El Gobierno del Principado, a través de las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, iniciará la próxima semana la ... negociación de los presupuestos autonómicos para 2026. El Ejecutivo regional ha convocado para el miércoles, día 22 de octubre, a todas las fuerzas políticas -con la excepción de Vox, formación con la que se ha negado a negociar desde su llegada a la Junta- para una primera toma de contacto.

Así lo confirmaba el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante una comisión de Hacienda, en respuesta al diputado popular Andrés Ruiz, quien ironizó sobre el hecho de que, este mismo viernes -cuando estaba previsto que el PP cuestionara al consejero sobre la negociación presupuestaria y su intención de negociar los presupuestos-, al grupo parlamentario popular le hubiera llevado la convocatoria para esta primera reunión.

Aunque lo cierto es que parece evidente que el Gobierno priorizará cualquier acuerdo presupuestario con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que suma el diputado 23 para alcanzar la mayoría de izquierdas de la Cámara asturiana, tanto el Gobierno regional como el principal partido de la oposición se afanan en mostrar interés por alcanzar un acuerdo y responsabilizar al contrario si finalmente, como todo hace indicar, no se llega a ningún tipo de acercamiento.

«¿Van a negociar los presupuestos?», quiso saber el diputado popular Andrés Ruiz. Y el consejero de Hacienda, tras recordar las palabras del presidente del PP, Álvaro Queipo -quien durante el debate sobre el estado de la región puso como condición sine quanon la retirada de la reforma del IRPF presentada por el Gobierno regional para sentarse a negociar los presupuestos, cuestión que el Gobierno regional no se plantea-, le devolvió la pregunta: «¿Van a sentarse ustedes a negociar?», le cuestionó.

Ante esta tesitura, el diputado popular instó al Gobierno regional a tener en cuenta la enmienda parcial presentada por su grupo parlamentario a la reforma del IRPF como un «buen primer paso» para iniciar estas negociaciones, si bien criticó al Ejecutivo regional por pretender iniciar estas conversaciones sin tener, por ahora, ninguna estimación del techo del gasto, y lanzó una advertencia: «No negociaremos unos presupuestos que sigan friendo a impuestos a los asturianos», dijo.

El consejero, por su parte, acusó a los populares de dar «tumbos» con su planteamiento en relación con la reforma del IRPF y justificó la decisión del Gobierno regional de presentar su propuesta fiscal al margen de la negociación presupuestaria, precisamente para «dar una oportunidad» al PP de apoyar lo que, entiende Guillermo Peláez, era una «reivindicación histórica suya: bajar los impuestos a las clases bajas y medias».

El consejero, además, quiso poner en valor que, según las cifras provisionales relativas a la campaña de la Renta de 2024, el sistema de deducciones autonómicas permitió un ahorro a los asturianos de 89,9 millones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), muy por encima de la estimación inicial del Gobierno regional para ese ejercicio, de 70 millones. Concretamente, explicó que habrían tenido especial incidencia las deduciones dirigidas a los jóvenes para gastos vitales, con un impacto de 12,6 millones, de los que se habrían beneficiado 11.500 jóvenes de la región. También se ha registrado un incremento en el impacto de las deducciones vinculadas al arrendamiento, pasando de los 11 a 19 millones, mientras que las deducciones dirigidas a las familias habrían sumado unos 46 millones.