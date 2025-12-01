Presupuestos en Asturias para vivienda en 2026: 187 millones y mil nuevos pisos

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos cuenta en el proyecto de presupuestos de Asturias en 2026 con 219 millones ... de euros. Como era de esperar, el área con mayor peso es el de vivienda, con 187 millones, lo que supone un incremento de 30 respecto al presupuesto anterior. El Gobierno lo ha querido dejar claro en la presentación de las cuentas, anunciando un «despliegue de medidas para favorecer el acceso a la vivienda, uno de los objetivos de la legislatura».

Construcción de viviendas

Esos 187 millones incluye 60 para inversiones reales y 44,8 en ayudas para el acceso a la vivienda. Las inversiones tienen como objetivo la construcción de las mil viviendas que están anunciadas, así como la licitación de otras 500.

Hay proyectos con presupuestos por encima de los 5 millones de euros para construir vivienda protegida en Mieres, Colunga, Langreo, Grado y Laviana, por ejemplo. También hay partidas para Gijón, Avilés, Llanera, Onís, Soto del Barco...

Ayudas

En cuanto a las ayudas, esos 44,8 millones, se reparten en un largo listado de convocatorias que van desde el bono alquiler joven (1,7 millones) a las ayudas a la accesibilidad, que ascienden a algo más de 12,1 millones. Se reserva 1,3 millones para el cohousing; casi 4 millones; 9,7 para las mejoras energéticas...

Parque playa de Verdicio

En el resto de ámbitos que gestiona esta consejería se incluye, por ejemplo, 3,4 millones para programas de diversidad sexual y 1,5 millones para memoria democrática. Ordenación del Territorio cuenta con 9,8 millones, sin grande planes de inversión. Por ejemplo, hay 150.000 euros para el Plan Especial del viejo HUCA. La Dirección General de Urbanismo cuenta con 6,3 millones, con un proyecto 'estrella': el acondicionamiento del parque playa de Verdicio, con 2 millones de euros. La Agenda 2030 contará con 3,5 millones; 2,1 para la Defensa del Consumidor y, finalmente, 3,5 para actividades y servicios para la juventud.