El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El consejero Ovidio Zapico, en el centro, en la presentación de la Ley de Vivienda del Principado de Asturias. Alex Piña

Presupuestos en Asturias para vivienda en 2026: 187 millones y mil nuevos pisos

El presupuesto total de la consejería que dirige Ovidio Zapico asciende a 219 millones

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:11

Comenta

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos cuenta en el proyecto de presupuestos de Asturias en 2026 con 219 millones ... de euros. Como era de esperar, el área con mayor peso es el de vivienda, con 187 millones, lo que supone un incremento de 30 respecto al presupuesto anterior. El Gobierno lo ha querido dejar claro en la presentación de las cuentas, anunciando un «despliegue de medidas para favorecer el acceso a la vivienda, uno de los objetivos de la legislatura».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Acuden a un incendio en Oviedo con una madre y su bebé intoxicados y acaban deteniendo al vecino por cultivar marihuana
  4. 4

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  7. 7

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  9. 9 Franklin, el influencer venezolano que conquista Asturias con su moda a pie de calle: Â«Oviedo lo tiene todo. Y mucho glamourÂ»
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Presupuestos en Asturias para vivienda en 2026: 187 millones y mil nuevos pisos

Presupuestos en Asturias para vivienda en 2026: 187 millones y mil nuevos pisos