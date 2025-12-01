El Principado aprueba un presupuesto récord de 6.993 millones de euros para 2026

Los presupuestos del Principado para 2026, cuya aprobación en la Junta General ya está garantizada, ascenderán finalmente a 6.993 millones de euros, un ... 4,9% por encima del vigente este año, de los que casi 4.637 millones se destinarán a gasto social y 1.081 a inversiones productiva. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes su proyecto de ley y lo elevó a la Junta General -de forma simbólica nuevamente a través de un código QR que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, entregó personalmente al presidente de la Junta General, Juan Cofiño- para iniciar su tramitación parlamentaria, que concluirá el próximo 29 de diciembre, con la votación del dictamen final.

El proyecto tiene ya el respaldo asegurado de la mayoría progresista de la Cámara asturiana, tras recibir el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Su voto favorable, junto al de los 19 votos del grupo parlamentario socialista y los tres que aporta el grupo IU-Convocatoria por Asturias, permiten alcanzar la mayoría parlamentaira: los 23 votos que garantizan la aprobación de las cuentas.

La mayor partida presupuestaria se la sigue llevando la sanidad, que absorberá 2.581 millones de euros, mientras que los recursos destinados a educación a se elevarán a 1.201 millones, y los consignados a políticas sociales a más de 853 millones. Además, igual que en el ejercicio anterior, vuelve a destacar en esta ocasión la inversión reservada para el área de vivienda, que se eleva a 187.