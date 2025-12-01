El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, recoge el proyecto de ley de presupuestos, a través de un código QR, que le entrega personalmente el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Álex Piña

El Principado aprueba un presupuesto récord de 6.993 millones de euros para 2026

El proyecto de ley llega hoy a la Junta General con los apoyos garantizados para su entrada en vigor el 1 de enero

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:13

Comenta

Los presupuestos del Principado para 2026, cuya aprobación en la Junta General ya está garantizada, ascenderán finalmente a 6.993 millones de euros, un ... 4,9% por encima del vigente este año, de los que casi 4.637 millones se destinarán a gasto social y 1.081 a inversiones productiva. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes su proyecto de ley y lo elevó a la Junta General -de forma simbólica nuevamente a través de un código QR que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, entregó personalmente al presidente de la Junta General, Juan Cofiño- para iniciar su tramitación parlamentaria, que concluirá el próximo 29 de diciembre, con la votación del dictamen final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  3. 3 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  6. 6 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  7. 7

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  8. 8 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  9. 9 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado aprueba un presupuesto récord de 6.993 millones de euros para 2026

El Principado aprueba un presupuesto récord de 6.993 millones de euros para 2026