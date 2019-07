Asturias, con tormentas hasta el miércoles La previsión del la AEMET para el martes habla de cielos nubosos y tormentas. La situación cambiará el miércoles. / PABLO LORENZANA. La Aemet prevé para este martes una jornada inestable que dará paso a dos días de cielos despejados. El viernes podrían regresar las lluvias ELCOMERCIO.ES Lunes, 8 julio 2019, 18:00

El verano parece no coger acomodo en Asturias. Desde que el pasado 21 de julio se produjese el cambio de estación y tras el paso de la primera ola de calor por el resto del país, lo cierto es que la región apenas ha encadenado más de dos días seguidos con el sol asegurado. Sin ir mas lejos, el pasado fin de semana los cielos de la región experimentaron una sucesión de nubes y claros que en algunos puntos estuvieron acompañados de tormentas y lluvias ocasionales manteniendo a los amantes de la playa en una constante incertidumbre entre coger la toalla o el paraguas.

Superada la primera semana de julio, la segunda no comenzaba con mejores noticias en lo meteorológico. Este lunes, Asturias amanecía con el suelo mojado tras las lluvias matinales que daban pasado a una jornada de nubes y temperaturas suaves. Una situación que se repetirá el martes con el añadido de la llegada de tormentas cuya presencia es más probable en el Oriente asturiano. Las temperaturas, eso sí, podrían ir en aumento en especial las máximas. Pero el tiempo playero llegará. Al menos así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que en la previsión del miércoles y del jueves habla de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios. Estos serán, por el momento, los dos días de la semana en los que el tiempo típicamente veraniego esté más garantizado ya que el viernes, con la llegada del fin de semana, podrían producirse lluvias débiles al final del día. No obstante, no conviene desesperar ya que las previsiones a largo plazo son menos fiables y la previsión podría cambiar a medida que trascurra la semana.

De mantenerse la inestabilidad, la región entraría ya en la segunda quincena de julio marcada, una vez más, por unos caprichos meteorológicos a los que, por otro lado, debería estar acostumbrada. Lo recuerda Ángel Gómez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el Principado en relación a las constantes críticas hacia la veracidad de las previsiones: «El tiempo en Asturias es muy variable, pero las predicciones de la Aemet son generalmente buenas».