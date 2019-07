El concejo de 46 habitantes que será el primer destino de Barbón Las aldeas de Villabre y Fojó, en el municipio de Yernes y Tameza, vistas desde la carretera a Teverga. / FOTOS: JORGE PETEIRO Los vecinos recibirán el miércoles al presidente del Principado, a quien solicitarán el arreglo de las carreteras, banda ancha y más servicios Yernes y Tameza solo cuenta con 127 habitantes censados, aunque allí viven 46 EUGENIA GARCÍA YERNES. Domingo, 28 julio 2019, 13:10

«La juventud marchó. Todos marcharon huidos, no queremos vaques y largamos todos, unos pa un sitio y otros pa otro. Hoy nos acompañan los jabalíes, los lobos y los osos, que en menos de cinco años están aquí, verás». Carmen Álvarez, 96 años, es la vecina más longeva de Yernes y Tameza. El concejo menos poblado, el de menor natalidad, uno de los de menor extensión -31,8 kilómetros-, el penúltimo en cuanto a calidad de vida. El primero que visitará el presidente del Principado, Adrián Barbón, el próximo miércoles, en un claro guiño a la Asturias rural y despoblada.

En el escudo de Yernes y Tameza aparecen dos toros enfrentándose que representan cómo se fijaron los límites del concejo con Proaza, con el que linda al sur -también lo hace con Teverga y al norte, este y oeste, con Grado- y podría decirse que sus 127 habitantes son nobles y robustos como el astado que les ganó el territorio. Son pocos, pero resisten. El silencio, el duro trabajo, la nieve que aísla en invierno. También el invierno demográfico en el que están sumidos desde mediados de los años 60. «Al pie de la iglesia de Villabre», recuerda Carmen, «cuando había romería había hasta tres danzas. Hoy no hay nada».

Ella nació, vive «y aquí quisiera morir», en una casa construida antes de 1700 con horno de leña e impagables vistas al valle de Tameza que ubica en Fuxóu, una de las tres aldeas del concejo, que únicamente tiene siete habitantes. Todos por encima de los 75 años, salvo Chemari Beovides y su hijo Adrián, quien se hizo involuntariamente famoso hace unos meses, cuando aseguró a una televisión estar «muy bien solo, sin que nadie me toque los cojones». Es el único niño de este núcleo de población con cuatro casas habitadas todo el año y cinco en fines de semana y vacaciones en el que también residen Josefa Tuñón y su marido, José González 'el Caralludo'. «Esto estaba lleno», asegura este último. Cuesta creerlo cuando el paisaje solo ofrece calma y casas vacías, pero apunta que «cuando hace muchos años compré el tractor y cuadró que volqué con él vino una nube de gente a ayudar. Ahora, entre que unos mueren y otros marchan a Grado, Oviedo o Avilés, quedamos nadie». Los que hay, los que se quedan, no permanecerán callados cuando venga Barbón. «Yo le voy a pedir que procure traer para los pueblos lo que pueda, que aunque tengamos teléfono y la electricidad haya llegado en el 65, todavía estamos muy atrasados», dice convencido José. «Esto muere», lamenta Carmen, para quien «los políticos tienen que arrimarse un poco, a ver si la juventud se anima y no marcha, porque hay muchas casas desalojadas y es una pena». María Josefa, por su parte, invita más animada que nostálgica a volver al pasado, «cuando en cada casa había cinco o seis. Me encantaría ver más gente por aquí».

Aunque sean pocos, están comprometidos políticamente. Quizá tenga algo que ver el que este sea el único concejo que elige a sus representantes municipales mediante listas abiertas. Votan a la persona, no al partido. Y se toman el ejercicio democrático muy en serio. «Siempre voté al que fixiera algo por el concejo. Si nun fai nada, no lo voto», zanja José. En las últimas elecciones municipales dieron su papeleta 104 vecinos, con lo que el porcentaje de participación (89,76%) superó con creces la media asturiana (61,15%). Eligieron a Barbón en las autonómicas y en las locales a José Manuel Fernández Tamargo, Manolo, quien aunque sea natural de Las Cortes y resida en Grado fue a la escuela en Vendillés, otra de las aldeas -hoy deshabitada- de la zona, de donde es originaria parte de su familia. Dio el relevo a Carlos Manuel Fernández, también socialista, y cogió hace poco más de un mes las riendas de lo que considera «un concejo perfecto, un territorio virgen por desarrollar, por pulir», aquejado de dos males que supuran censo a censo, el despoblamiento y el envejecimiento.

El nuevo alcalde tiene muchos proyectos. Quiere arreglar carreteras y caminos, crear rutas de montaña, potenciar la Fundación Vital y el aula de energías renovables que tiene en Yernes o eliminar la tasa por obras menores durante un año para incentivar la rehabilitación de las viviendas. Pero su iniciativa estrella es la construcción de una residencia de ancianos con un centro de día «para que los mayores puedan seguir viviendo, bien cuidados, en el medio natural y los no tan mayores tengan servicios sociales de calidad». Dice que quiere que Barbón venga dos veces, «una para traernos cosas y otra para inaugurarlas».

Bar y wifi

Una de las esperanzas de Manolo está puesta en dos mujeres andaluzas, madre e hija, que el martes compraron por internet una casa en Villabre -Tameza en asturiano- y el jueves se mudaron escapando de una situación de acoso y en busca de lo único que sobra en esta zona: tranquilidad. Suyas son, junto las de un matrimonio que heredó una casa, las únicas solicitudes de incorporación al censo que ha recibido el concejo últimamente. Ambas son artistas y pretenden montar un negocio por internet en un pueblo en el que de momento no hay wifi, pero el alcalde quiere que pongan en marcha en el edificio de servicios múltiples inaugurado en 2011 que nunca llegó a entrar en servicio pero que podría albergar un centro de día, un hotel de empresas o lo que realmente necesitan los 19 vecinos de Villabre: un bar que sustituya al que cerró en 2017.

Y si aquí no hay bar, ¿dónde se reúnen los vecinos? En el único punto donde hay internet mientras el alcalde no consiga traer la banda ancha a la que aspira y acabar con la brecha digital. El telecentro, que abre de lunes a viernes y está supervisado desde 2007 por un nativo, Javier Fernández Álvarez -de 40 años y que también se ocupa de la biblioteca- es un núcleo fundamental. «El problema de aquí, como en todas partes, es el trabajo», razona. La ganadería de vacuno y caballar, principal y casi única actividad económica, «da para lo que da». No hay ninguna empresa y «tampoco ADSL, aquí va todo mal. En su día había línea de teléfono, pero las cortaron. Y eso sí que habría sido bueno para el pueblo».

También, añade, tener «alguna actividad para los críos». «¿A que nos vas a poner un campo de fútbol?», exigen al alcalde Mario, de 7 años, y Mateo, de 11. Aunque decían que no había niños en Yernes y Tameza, alguno hay. Más en verano, cuando los cinco ordenadores del telecentro de Villabre se llenan. Ante uno de ellos, por cierto, está Dani, hijo de Javier y el último niño nacido en el concejo hace once años.

Regresos de fin de semana

Si algo tiene la gente de este lugar, pese a que no viva aquí, es arraigo. Muchos de los que nacieron en Yernes y Tameza y emigraron a áreas más pobladas regresan a menudo, lo que hace que incluso las casas desocupadas no se encuentren desaliñadas. Cuidan sus viviendas, las de sus padres o sus abuelos, y transmiten a sus hijos al menos un esbozo de lo que significa vivir en el pueblo. Es el caso de Alfredo García, padre de los potenciales futbolistas, que reside en Oviedo pero vuelve a Villabre todos los fines de semana y durante las vacaciones. «Necesitamos parejas jóvenes que tengan guajes o gente que venga aunque no sea para vivir el día a día», plantea, y reconoce subido a un tractor que le gustaría que sus hijos volvieran a residir en el pueblo «aunque no para vivir de esto, que es muy duro».

Las carencias las enumeran los vecinos de memoria, como si hubieran ensayado el discurso que transmitirán al presidente. Buenas carreteras para conectar con Grado y Teverga, transporte público, internet, servicios sociales. Pero ¿qué tiene el concejo más vacío de la Asturias vaciada que pueda enganchar a la juventud? «Aquí no te harás económicamente rico, pero encontrarás la riqueza de la vida en la naturaleza», manifiesta en inglés Dag, un profesor de italiano esloveno que pasará el verano arreglando el tejado de una casa en Yernes y Tameza a través de un programa de voluntariado. «El día a día aquí es muy tranquilo, todo el mundo se ayuda y el paisaje no está nada mal», destaca. Para los ojos de este extranjero temporalmente asentado en uno de los lugares más improbables, «en el agroturismo y la agricultura ecológica» podría estar el futuro.

Peluquera dos veces al mes

Las cosas, es cierto, podrían ir peor. Entre las dos parroquias, Villabre y Yernes, hay talleres de memoria, cuero, manualidades y talla de madera. En el edificio de servicios múltiples los vecinos pueden hacer gerontogimnasia; la peluquera y el podólogo visitan el centro social dos veces al mes, las mismas que aparece el médico por los dos consultorios; hay jueza de paz y un chigre que ocupa la antigua escuela del pueblo, la Bolera, donde ayer mismo se celebró una 'pulpada' con baile hasta que el cuerpo aguantó. Lo gestiona desde hace un año Joana López, de 26 años, quien desde la barra controla a los vecinos y confiesa con sonrisa irónica que antes de cogerlo «pensaba que iba a ser peor».

Allí cogen fuerzas antes de ensilar la hierba los tres 'Manolos', padre, hijo y nieto. El padre, José Manuel Patallo Calo, 56 años, sube desde Grado todos los días a cuidar sus 170 vacas porque le gusta el ganado y los «buenos aires» del monte. Dice que «hace falta gente joven a la que le guste el ganado», como su hijo, Manolo Patallo, 34 años y uno de los cinco ediles del concejo, que se levanta a las tres de la mañana para cuidar las reses con su padre antes de ir a trabajar. El nieto, Manuel, es dueño a sus cuatro años de un tractor de juguete del que habla con orgullo. Para que en unos años el pequeño decida volver al pueblo de sus abuelos, opina su padre, «vivir aquí tenía que tener algún privilegio».

En el concejo menos poblado de Asturias confían en que el presidente lo entienda así.