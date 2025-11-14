El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un turismo circulando por el viaducto Ingeniero Carlos Fernández Casado, en la autopista del Huerna. Damián Arienza
Peaje en Asturias

El primer estudio sobre el rescate del peaje asegura que eliminarlo ahorra dinero al Estado gracias a esta clave

Covadonga Tomé se adelanta al Principado y presenta el primer técnico que pone cifras a la operación. «No hay ningún motivo jurídico ni económico que justifique mantener el Huerna», asegura la líder de Somos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

Ya hay un primer estudio sobre lo que puede costar rescatar el peaje del Huerna (AP-66). Lo firman Carlos Aymerich y José Antonio ... Blanco, profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, y calcula que al Ministerio de Transportes le costaría 280 millones comprar la concesión a Aucalsa. El documento se apoya en un dato revelado por EL COMERCIO: los informes internos del ministerio cifran en 674 los millones que deberá abonar el Estado a la empresa hasta 2050 si las cosas siguen como están, esto es, con un peaje con bonificaciones aprobadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

