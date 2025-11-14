El primer estudio sobre el rescate del peaje asegura que eliminarlo ahorra dinero al Estado gracias a esta clave

Ya hay un primer estudio sobre lo que puede costar rescatar el peaje del Huerna (AP-66). Lo firman Carlos Aymerich y José Antonio ... Blanco, profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, y calcula que al Ministerio de Transportes le costaría 280 millones comprar la concesión a Aucalsa. El documento se apoya en un dato revelado por EL COMERCIO: los informes internos del ministerio cifran en 674 los millones que deberá abonar el Estado a la empresa hasta 2050 si las cosas siguen como están, esto es, con un peaje con bonificaciones aprobadas.

En el caso de los vehículos ligeros, los descuentos se aplican a partir del tercer viaje al mes siempre que se pague con telepeaje. De la rebaja para camiones y autocares se benefician todos, al ir incluida en la tarifa que se abona en las cabinas. Ese precio ya lleva un descuento del 60%.

«No hay ningún motivo jurídico ni económico que justifique mantener el peaje», resumió Covadonga Tomé, diputada y líder de Somos Asturias, quien encargó a los dos especialistas la elaboración de este informe.

Ampliar La asesora de Somos, Laura Tuero, el profesor José Antonio Blanco, la diputada Covadonga Tomé, el profesor Carlos Aymerich y el asesor Xune Lope, posando con el primer estudio jurídico-económico que estudia el rescate del Huerna.

En junio de 2024 la Junta General, por unanimidad y a propuesta de Foro, instó al Principado a ser «parte activa« en el expediente impulsado por la Comisión Europea y que ha determinado que la prórroga que amplió la concesión entre 2021 y 2050 y el posterior proceso de venta de la sociedad matriz de Aucalsa vulneraron la normativa europea. Aquella iniciativa requería al Principado que encargara »un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y se valoren los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa da AP-66«. Es un trabajo que no hizo. La última promesa al respecto la pronunció el presidente Adrián Barbón, asegurando que ahora contraría a «los mejores administrativistas» para tener un estudio antes de final de año que remitir a Bruselas.

De momento ese hueco lo ha cubierto la diputada de Somos Asturias, quien recurrió a estos dos expertos que ya hicieron un trabajo similar sobre la AP-9 gallega a petición del BNG. Tomé reveló también que el jueves registró la solicitud al Consejo de Ministros para que proceda a una revisión de oficio de la prórroga y la anule. Es un paso que se ha dado ya desde Galicia en relación a la AP-9; en Asturias activó esa vía Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, y el Principado se ha comprometido a hacerlo también.

Aymerich defendió que ya «hay jurisprudencia suficientemente asentada» como para asumir que la ampliación de 29 años del peaje fue «una modificación sustancial» del contrato que debió resolverse con un concurso público. «Como hablamos no de un rescate por motivos de oportunidad, sino de una anulación por motivos de ilegalidad, la compensación a que tiene derecho la concesionaria es el valor de mercado de la concesión», aseguró. A su juicio no habría que incluir el lucro cesante en la operación, esto es, las ganancias que Aucalsa cuenta con cosechar hasta 2050. La sociedad estima que en el periodo que le queda de concesión recaudará cerca de 2.000 millones.

José Antonio Blanco puso el foco en Itinere, la sociedad matriz de Aucalsa, que controla también la AP-9, AP-15, AG-53, AG-55, AG-57 y AP-8. Su valor de mercado se sitúa en 1.900 millones, siendo el peso de Aucalsa del 15%. «El valor de la concesión está por tanto en torno a los 280 millones frente a los 674 millones que suponen las bonificaciones», comparó. El profesor cifró en 4,8 millones los costes anuales del mantenimiento, con lo que un rescate y asumir con el erario público ese esfuerzo seguiría siendo más rentable.

Una vez al secretario de Estado, José Antonio Santano, se le preguntó si no era más rentable rescatar la autopista que pagar las bonificaciones. No lo negó, pero aludió a los préstamos que se piden para comprar una casa, en referencia a que a veces no se dispone de todo el dinero.