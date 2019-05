«Estoy estupenda», dice la primera paciente operada con un robot en Asturias

«No pongas que fue por obesidad mórbida, porque no la tengo». Tampoco quiere que se hable de reducción de estómago ni que se den más datos de ella que su iniciales, pero la primera paciente asturiana sometida a una operación con un robot, el Da Vinci que acaba de estrenar el Centro Médico de Asturias, no para de hablar. Ni de moverse. Hay que recordarle que solo hace 24 horas que fue sometida a una gastrectomía vertical.

«Quiero decir que estoy estupenda. No tengo dolor, me siento genial porque he solucionado mi problema de salud». Uno que no está relacionado con el peso, pero sí con la diabetes y la hipertensión..

«Empiezo una vida nueva», asegura feliz, en un día muy especial «es mi cumpleaños». De momento, se ha quedado sin tarta «solo puedo tomar agua», pero en dos días podría estar de alta. «Es una maravilla. Esta técnica acorta el tiempo de ingreso, solo supone unas pequeñas incisiones y no tengo dolor. Puede haber cosas iguales, pero mejores, imposible».

M. A. B. M. incluye en esos 'mejores' al equipo médico. «A todos, el cirujano Jesús González, a todo el equipo», encargado de la gastroctomía vertical. El Da Vinci será utilizado próximamente en una intervención ginecológica. Para esa futura paciente, M. A. B. M. solo tiene palabras de ánimo: «Que ni lo dude. Esto es calidad de vida».