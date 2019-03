El Principado acusa a la oposición de «intentar embarrar la política turística» La diputada Dolores Álvarez Campillo charla con Alejandro Calvo y Julio González Zapico. / H. ÁLVAREZ El Ejecutivo niega que familiares de cargos usaran plazas de avión gratuitas, mientras que la oposición cree que hay «oscurantismo» AIDA COLLADO OVIEDO. Miércoles, 20 marzo 2019, 03:33

La tensión fue la invitada de honor en la última Comisión de Empleo, Industria y Turismo de la legislatura. Estuvo muy presente en buena parte de las preguntas de la oposición sobre la gestión de las plazas de avión de libre disposición contempladas en los contratos con las compañías aéreas, principalmente en las cuestiones planteadas por Foro y Podemos, y lo estuvo, también, en algunas de las respuestas de los comparecientes; el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, y el director gerente de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea), Alejandro Calvo. El Ejecutivo asturiano se mostró «ofendido» por lo que consideró «un intento de embarrar la política turística de un gobierno con acusaciones y dudas veladas, que no se despejan».

Se refería a la pregunta de la parlamentaria de PodemosLorena Gil, que interpeló al responsable del turismo sobre si los familiares de algún cargo público del Gobierno se habían beneficiado de estos billetes. Zapico lo negó de forma taxativa y se mostró visiblemente molesto, hasta el punto de retar a la diputada a dar, si la tuviese, la información que manejase en este sentido. «Dígalo, así me quedo yo más tranquilo. Porque en más de mil y pico billetes puede que alguno se nos haya podido colar. Nunca se ha hecho esa práctica», intentó zanjar.

El director general también defendió que la Asociación de Hostelería y Turismo haya disfrutado de los vuelos gratis ofrecidos por la UTE formada por Iberia, Iberia Express, Vueling, Air Nostrum, Viajes El Corte Inglés y ALSA, como prestaciones incluidas en su contrato de promoción turística con el Principado. Algo injustificable a ojos de Podemos. Como injustificable consideraron su grupo y el de Foro que los comparecientes no aclarasen los criterios de asignación. Calvo repitió que Recrea actuó como mera intermediaria entre las entidades que cumplían con las condiciones prestablecidas y las aerolíneas, que eran las que validaban el billete si se cumplían los plazos y prescripciones que aparecen en el contrato y había disponibilidad de plazas. En este sentido, el director gerente de Recrea aseguró que «se atendieron todas las solicitudes». Y quiso destacar que «nadie solicitó nada extraordinariamente elevado».

La diputada de ForoCarmen Fernández, quien un día antes había visitado la sede de Recrea para consultar información relativa a estos vuelos, aseguró haber visto en los listados «nombres y apellidos de miembros del Gobierno» -aludió al contrato de confidencialidad para no darlos- y no sentirse satisfecha con el trato recibido. Habló también del viaje de «un alto cargo de la Administración regional a Londres», lo que según sus consideraciones podría indicar una «grave irregularidad», y de la inclusión en el listado de dos billetes para el mismo viajero el mismo día, con el mismo destino. Así, acusó a la Administración regional de «oscurantismo» y de hacer un «esfuerzo para no desvelar algún viajero de interés público». Criticó la «falta de rigor» del Gobierno y anunció que, en opinión de su grupo, tras esta comparecencia «se impone una comisión de investigación». La información disponible en Recrea, protestó, «no concuerda con la entregada en el Parlamento, el Gobierno no ha sabido ni disimular los chanchullos».

«Rendición de cuentas»

Ciudadanos apeló a la «transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de políticas públicas». Armando Fernández Bartolomé evidenció que «si no hay transparencia, si no se dan explicaciones, puede sonar a clientelismo». En una línea parecida se pronunció el diputado popular Pedro de Rueda, quien confirmó que la falta de transparencia puede dar lugar a «demagogias» por parte de otros grupos y defendió la legitimidad de quienes usaron estos billetes de forma correcta. IU, con palabras de Ovidio Zapico, llamó a intentar armonizar la ley de protección de datos con el derecho a la información.

Y el PSOE advirtió a los más incisivos: «No están favoreciendo a ningún asturiano, sino a las empresas aéreas que se ven apoyadas en su presión al Gobierno por los grupos parlamentarios», dijo Dolores Álvarez Campillo.