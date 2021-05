El Principado advierte sobre el último bulo que circula sobre la vacunación con Janssen en Asturias El Principado aconseja que no se reenvíen este tipo de mensajes para no generar confusión Una vacuna de Janssen. / efe EL COMERCIO Gijón Sábado, 22 mayo 2021, 20:04

El Gobierno regional ha tenido que desmentir este sábado un bulo que circula en las redes sociales sobre la campaña de vacunación con Janssen. El mensaje reza así: «Hola chicas, me dice mi madre que trabaja en el Huca, que están buscando gente no vacunada de entre 65 y 70 con Janssen (de la cuenca del Caudal). Tienen que llamar a los rastreadores del Huca dando los datos. Por si conocéis a alguien. Tienen 1.000 y pico vacunas y no encuentran gente«

Se trata de una información falsa, como aclaran desde el Principado, y solicitan que no se reenvíe a familiares, amistades y contactos.

No se trata del primer caso de bulo que afecta a Asturias en relación a la campaña de vacunación. El pasado mes de abril otro mensaje advertía que había un centro de administración de dosis en Parque Astur, y había la posiblidad de vacunarse si así se deseaba.