El Principado analiza un plan que acorta un 30% el tiempo de viaje en cercanías

El Ministerio de Fomento comunicó el martes que Renfe está abierta a cambiar sus horarios si el Principado le hace una propuesta. Es la primera vez que ofrece esa posibilidad, pero el asunto no ha cogido por sorpresa a la Consejería de Infraestructuras. Su titular, Fernando Lastra, lleva tiempo reclamando una modificación que permita poner más trenes semidirectos entre los grandes núcleos, lo que acortaría así el tiempo de viaje a la mayoría de viajeros.

En julio el consejero se reunió con Asturias al Tren, colectivo de usuarios que también aboga por ese tipo de modificaciones. La cita terminó con el compromiso de la asociación de presentar una propuesta piloto para la línea con menos pasajeros, Oviedo-San Esteban. El trabajo ya ha sido entregado y ahora los técnicos de Infraestructuras la analizan antes de decidir si la elevan tal cual a Fomento o deben introducirle cambios.

¿En qué consiste el cambio ideado? En un día laborable Renfe programa quince cercanías por sentido entre Oviedo y Pravia. Son trenes de ancho métrico, los que antes operaba Feve, y las unidades se detienen siempre en los 18 apeaderos intermedios. La consecuencia es que el viaje completo consume una hora y cinco minutos. La propuesta de Asturias al Tren reduce a seis las frecuencias que en cada sentido hacen alto en todas las paradas para seguir atendiendo a los apeaderos con menos demanda.

El margen ganado en la vía se emplearía para poner entre doce y trece servicios semidirectos, que paren solo en Oviedo, Grado, Trubia, Pravia y San Román. Estos trenes necesitarían de 40 a 45 minutos para hacer todo el viaje. Es decir, aliviarían de 20 a 25 minutos a los viajeros que van de Oviedo a San Esteban, que se beneficiarían así de un recorte de tiempos de entre el 30 y el 35%. El servicio Oviedo-Grado por su parte quedaría en media hora, frente a los 40 minutos actuales.

El colectivo plantea los cambios tras comprobar que, según los datos de Renfe, con la actual malla ferroviaria el tren está parando treinta veces en nueve «apeaderos fantasma», conocidos así porque cada día los usan menos de cinco pasajeros. El martes el consejero Lastra señaló que su voluntad es incrementar los trenes semidirectos, pero sin dejar de dar servicio a «ningún apeadero».

«No nos oponemos a ello, siempre que se puedan poner los semidirectos», indica Carlos García, portavoz de Asturias al Tren. «Nosotros creemos que ambas cosas no son posibles, que habría que suprimir los apeaderos de Las Mazas, Soto Udrión y San Ranón, porque tienen transporte público alternativo, no es el caso de Aces, del que también se podría prescindir por su escaso uso», abunda. En todo caso el colectivo remarca que la suya es una propuesta. «Quien tiene a los técnicos capaces de afinarlo todo son Renfe y Adif», apunta García. El colectivo aplaude la disposición del ministerio a reordenar las cercanías, pero recrimina su intención de elaborar un nuevo estudio sobre los problemas de las cercanías: «Eso ya se hizo, con el anterior Gobierno, y como en el plan de vías, se había alcanzado un consenso también con los socialistas. No podemos volver atrás».