El Área Metropolitana arranca sin Oviedo a la espera de sumar nuevos concejos Reunión del Consejo de Gobierno hoy Lastra critica las declaraciones de «expertos» en la materia y pide «prudencia» SANDRA SUÁREZ FERRERÍA Miércoles, 13 febrero 2019, 13:47

El Consejo de Gobierno autorizó esta mañana la celebración de un convenio marco de colaboración entre el Principado, los Ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo para el desarrollo institucional del Área Metropolitana.

Con este convenio se coordinará la planificación y ordenación estratégica en los ámbitos territoriales y sectoriales que se consideren prioritarios. El documento propone la creación de una conferencia metropolitana, como órgano de debate y decisión, formado por el Gobierno, los Ayuntamientos, la Administración General del Estado y una representación de los municipios de oriente y occidente, a través de la Federación Asturiana de Concejos.

También recoge el compromiso de constituir un comité técnico y un consejo estratégico como ámbitos de asesoramiento y participación de los agentes sociales públicos y privados.

Críticas a expertos

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha pedido a los «expertos» que tengan «prudencia» a la hora de manifestar sus opiniones.

Tras las declaraciones realizadas ayer por un experto de la Universidad de Oviedo a Europa Press, quien señaló que el Principado «sobra» en el Área Metropolitana, Lastra indicó que: «En relación a los expertos, especialmente este último que se califica de experto que viene de la mano de Podemos da la impresión de que sabe menos que Ignacio del Páramo, pero a mi lo que me molesta no es que diga si sobra o si falta alguien, el hecho es que no hayan mirado exactamente lo que hemos hecho«.

«Si él cree que las áreas metropolitanas de la Ley de Bases del artículo 43 son una cosa, eso ya lo sabemos. Pero hace más de un año que decimos todas las semanas que no estamos haciendo eso, que estamos desarrollando el ámbito metropolitano de otra manera», insistió.

«El que quiera tener la consideración de experto que no sea imprudente, que por lo menos sea lo suficientemente moderado para analizar que estamos recorriendo una senda distinta», afirmó tras recordar que la técnica jurídica del artículo 43 de la Ley de Bases «no puede considerarse la única solución al fenómeno metropolitano».

«Para tener opiniones de este nivel y este calibre que se las ahorren», concluyó.