¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al candidato socialista a las Cortes de Castilla y León. E. P.

El Principado de Asturias ve en los jueces de la UE la vía para acabar con el peaje de la autopista del Huerna y forzará que el caso les llegue

La Alianza de las Infraestructuras se reúne para analizar una estrategia administrativa y jurídica que pasa por abrir nuevos frentes para acelerar la nulidad

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:43

Comenta

Y después de sacar a 5.000 personas a la calle para pedir el final del peaje del Huerna, ¿ahora qué? La respuesta la ... dará el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que tiene convocada hoy a la Alianza de las Infraestructuras, foro en el que están sentados los partidos con representación parlamentaria, los agentes sociales, las cámaras de comercio y las entidades más significativas del mundo del transporte. En total más de 20 interlocutores a los que detallará su estrategia política, administrativa y jurídica para lograr la supresión efectiva del peaje.

