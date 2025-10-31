El Principado «estudia» las propuestas fiscales de Covadonga Tomé, pero pide ir «paso a paso»

La Consejería de Hacienda confirma que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que lo sustentan –PSOE e IU-Convocatoria por Asturies– «ya están estudiando» ... las enmiendas presentadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo regional para abordar una reforma fiscal. La iniciativa del Gobierno se centra en rebajar el IRPF a las rentas bajas y aumentar la carga a las más altas, además de a los grandes tenedores a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero Tomé pide dar un paso más.

La diputada reclama un mayor esfuerzo fiscal para las rentas superiores a 120.000 euros, y no sólo a partir de los 175.000 euros como plantea el Principado, así como un gravamen más elevado para los grandes tenedores. Concretamente, propone aumentar el tipo impositivo para los grandes tenedores de vivienda del 15% que propone el Principado a un 20%; y, por otro lado, incluir otro gravamen del 20% para la transmisión de edificios enteros a una persona física o jurídica.

Tomé exige que esta negociación se aborde al margen de la ponencia que se constituye este viernes en la Junta General y pide conocer hasta qué punto el Gobierno regional tendrá en cuenta sus demandas antes de iniciar la negociación presupuestaria, que también arrancará simbólicamente este viernes con una primera ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, salvo Vox. El pulso de Tomé no es baladí ya que su voto es clave tanto para aprobar la reforma fiscal como para sacar adelante los presupuestos autonómicos y la diputada ya advirtió este miércoles de que si el Gobierno regional no atiende a su petición de diálogo, su equipo podría cuestionar la eficacia de la reforma prevista por el Ejecutivo, amenazando por lo tanto con no apoyarla.

El departamento que encabeza Guillermo Peláez confirma que se están analizando las propuestas de Tomé, pero aboga por avanzar en el proceso «paso a paso, paralelamente a la negociación presupuestaria» y con máxima «discreción». «Es tiempo de diálogo constructivo, con vocación de acuerdo», señalan desde la Consejería de Hacienda. «Nuestro objetivo es que tanto la reforma fiscal como los presupuestos salgan adelante con el mayor respaldo posible y con ese objetivo trabajamos. Por eso, reiteramos que ahora es momento de diálogo con vocación de acuerdo», responden. Tras la llamada a la discreción por parte de la consejería, el equipo de Tomé -hasta este miércoles muy crítico por la falta de diálogo con el Gobierno regional- guarda silencio.

Este viernes está previsto que se designe la ponencia del proyecto de ley para la modificación del texto refundido en materia de tributos cedidos por el Estado, con el fin de constituir la mesa e iniciar los trabajos de análisis de todas las enmiendas parciales presentadas a la citada reforma fiscal.

Paralelamente, a partir de las cuatro de la tarde, comenzará la ronda de contactos entre representantes del Gobierno regional y los grupos parlamentarios del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies con el PP, Covadonga Tomé y Foro, por este orden. Vox queda excluido de la negociación.