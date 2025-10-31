El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adrián Barbón y Covadonga Tomé se saludan durante la negociación presupuestaria celebrada el año pasado. Pablo Nosti

El Principado «estudia» las propuestas fiscales de Covadonga Tomé, pero pide ir «paso a paso»

Hacienda, que se reúne hoy con PP, la diputada del Grupo Mixto y Foro, aboga por el «diálogo constructivo» para lograr un amplio acuerdo tanto en la reforma fiscal como en los presupuestos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:55

Comenta

La Consejería de Hacienda confirma que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que lo sustentan –PSOE e IU-Convocatoria por Asturies– «ya están estudiando» ... las enmiendas presentadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo regional para abordar una reforma fiscal. La iniciativa del Gobierno se centra en rebajar el IRPF a las rentas bajas y aumentar la carga a las más altas, además de a los grandes tenedores a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero Tomé pide dar un paso más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  8. 8 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado «estudia» las propuestas fiscales de Covadonga Tomé, pero pide ir «paso a paso»

El Principado «estudia» las propuestas fiscales de Covadonga Tomé, pero pide ir «paso a paso»