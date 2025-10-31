El Principado inaugura su sede en la capital: «Asturias crece en Madrid»

El Principado ya tiene su propia sede en Madrid. Una nutrida delegación asturiana, encabezada por el presidente, Adrián Barbón, inauguró este jueves la nueva oficina ... ubicada en la glorieta de Ruiz Jiménez, en el distrito de Chamberí, con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como una amplia representación empresarial, social y cultural tanto del Principado como de la capital.

«Asturias pide sitio entre los mejores», comenzó su discurso Adrián Barbón, quien advirtió de que si esta región «es pequeña en kilómetros cuadrados, en capacidad, potencial y ambición ya nos falta espacio» y, por eso, «hoy Asturias crece en Madrid». El presidente asturiano argumentó que, tras duros años de reconversiones y «serias lagunas en nuestras comunicaciones», hoy el Principado se ha convertido en una región «hiperconectada gracias a la alta velocidad ferroviaria y a una amplia oferta de vuelos nacionales e internacionales», con un mercado laboral en alza que ha hecho que la comunidad haya dejado de «mirar hacia dentro» para «alzar la vista muy lejos».

Barbón aseguró que la región vive un momento «crucial» para consolidar su resurgir económico, para lo cual considera clave tanto la Oficina Económica y Comercial de Asturias —activa desde hace un año y que acogerá esta sede— como la Oficina Económica de Presidencia y la Agencia Sekuens. «Es el mayor despliegue institucional de la historia», destacó, al tiempo que aseguró que «ya está dando resultado», con más de medio centenar de iniciativas identificadas. «El porvenir económico de Asturias es prometedor», afirmó.

No obstante, reconoció que aún queda mucho por hacer para dar a conocer Asturias, por lo que la nueva sede contará con un hotel de empresas y espacios para desarrollar encuentros, exposiciones y actividades culturales. «Será el gran punto de encuentro de Asturias con Madrid», subrayó Barbón. «Quien visite esta sede debe salir convencido de la capacidad, el potencial y la ambición de Asturias», añadió, al considerar que esta nueva oficina es «la prueba de la Asturias que se lo cree, de la Asturia transitiva que ha sabido salir de sí misma, librarse de su propio abrazo melancólico y superar sus dificultades; de la Asturias que ahora está dispuesta a hacerse ver y oír en cualquier parte del mundo porque ha sabido ganar su sitio entre los mejores».

Al acto asistieron los consejeros de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre; y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González. También acudieron la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández; la presidenta de la Facc, Cecilia Pérez y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Igualmente, participaron en la cita la presidenta de Fade, María Calvo; el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida; y representantes de las Cámaras de Comercio.