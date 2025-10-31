El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra Margarita Robles, el presidente Adrián Barbón y la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, en primera fila. Atras, el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; el director de la Oficina Económica, José Antonio Sicre y los consejeros asturianos de Ciencia y Ordenación del Territorio, Borja Sánchez y Ovidio Zapico. Efe

El Principado inaugura su sede en la capital: «Asturias crece en Madrid»

Una amplia representación empresarial y política asiste a la puesta de largo de la nueva oficina que servirá para captar inversiones y atraer talento

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:58

El Principado ya tiene su propia sede en Madrid. Una nutrida delegación asturiana, encabezada por el presidente, Adrián Barbón, inauguró este jueves la nueva oficina ... ubicada en la glorieta de Ruiz Jiménez, en el distrito de Chamberí, con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como una amplia representación empresarial, social y cultural tanto del Principado como de la capital.

