Guillermo Peláez, en la Junta General. Álex Piña

El Principado pone coto a las subvenciones nominativas: aumentan los controles

El síndico mayor alerta sobre el «uso recurrente» de estas ayudas y el consejero argumenta que representan el 0,7% del presupuestos autonómico y que ley no establece limitaciones en este sentido

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:35

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defendió este viernes el uso adecuado que en su opinión el Ejecutivo regional hace de las subvenciones nominativas sólo ... unos minutos después de que el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, alertara sobre un «uso recurrente» de este tipo de ayudas como mecanismo de financiación de los gastos ordinarios de los beneficiarios. Ambos intervinieron en la Comisión de Hacienda para analizar, a propuesta del PP, el informe definitivo sobre la fiscalización del cumplimiento de las subvenciones nominativas del sector público en Asturias en el ejercicio 2023.

