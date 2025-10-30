El Principado 'borra' más de mil casos de la lista de espera geriátrica

Ante de iniciar el verano, eran 3.096 las personas que estaban en lista de espera geriátrica en Asturias. Ahora, en el listado oficial que ... configura la Consejería de Dererechos Sociales y Bienestar, del total han desaparecido mil casos. Son 2.049 las personas que solicitan plaza en una residencia, ya sea pública o concertada, Un descenso que hace plantearse la pregunta ¿Han conseguido plaza geriátrica mil personas durante el verano?

La respuesta rápida es que no. La larga obliga a explicar el proceso que ha llevado a cabo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el ente del que depende la red geriátrica pública y concertada de la región, para purgar el listado de peticiones.

En los últimos meses, con la espera ya disparada en más de 3.000 personas, tanto la consejera, Marta del Arco, como la gerente del ERA, Nerea Monroy, afirmaban que en el listado estaba 'engordado' por peticiones repetidas (cada solicitante puede optar por hasta tres residencias diferentes) así como por casos de personas que ya estaban recibiendo algún tipo de atención con cargo a la Ley de la Dependencia.

Así, en el último listado publicado antes de la 'limpieza', de los 3.096 solicitantes de plaza geriátrica, el ERA reduce a 296 «las personas que están en lista de espera tras haber firmado el Plan Individual de Atención (PIA)», es decir, que ya conocen que tienen derecho a una plaza residencial con cargo a la Ley de la Dependencia, pero siguen sin ella .

Del resto, indica que otros 226 «no tienen expediente abierto en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)», requisito previo para lograr una plaza residencial para personas con problemas de autonomía personal. Otros 47 tienen «el PIA en tramitación», y, la gran mayoría, 2.527 aguardan por plaza en un geriátrico, «pero tienen firmado un PIA con una prestación transitoria». De ese último total, el grupo mayoritario lo conforman personas que siguen en sus casas con ayuda a domicilio y asistencia a un centro de día.

539 personas sin centro de día

El depurado de las listas, sin embargo, no ha afectado a quien espera por una plaza en un centro de día. Este servicio, llamado a ser la estrella en la Ley de la Dependencia, por los beneficios que supone para ralentizar patologías y evitar la soledad no deseada, se vio reducido a su mínima expresión por su coste. Ahora, 539 personas piden usarlos. Un 39% más que primavera.