Asistentes a una de las exposiciones que acoge la residencia Santa Teresa, de Oviedo, la más solicitada. Álex Piña

El Principado 'borra' más de mil casos de la lista de espera geriátrica

En la última estadística solo aparecen 2.049 peticiones, en lugar de las 3.096 que figuraban tras el verano. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar explica que ha eliminado las repeticiones.

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:27

Comenta

Ante de iniciar el verano, eran 3.096 las personas que estaban en lista de espera geriátrica en Asturias. Ahora, en el listado oficial que ... configura la Consejería de Dererechos Sociales y Bienestar, del total han desaparecido mil casos. Son 2.049 las personas que solicitan plaza en una residencia, ya sea pública o concertada, Un descenso que hace plantearse la pregunta ¿Han conseguido plaza geriátrica mil personas durante el verano?

