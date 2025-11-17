El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, saluda a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Principado celebra que tendrá «mayor margen» presupuestario tras confirmarse las nuevas reglas fiscales

El Ministerio de Hacienda anuncia un nuevo modelo de financiación y el Principado celebra el pasado dado, pero avisa de que se tomará la propuesta como «un primer documento para abrir la negociación»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas y elevó la regla de gasto ... del 3,3% al 3,5% para 2026. Los datos no han supuesto grandes sorpresas para la Consejería de Hacienda, que ya trabajaba con esta previsión económica en base al crecimiento económico, pero sí la dota de mayores garantías a la hora de presentar el proyecto presupuestario, previsiblemente a finales de la próxima semana, según concretó el propio presidente del Principado, Adrián Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  6. 6 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  7. 7 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    El derribo del Soccer World, en Gijón, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 y durará cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado celebra que tendrá «mayor margen» presupuestario tras confirmarse las nuevas reglas fiscales

El Principado celebra que tendrá «mayor margen» presupuestario tras confirmarse las nuevas reglas fiscales