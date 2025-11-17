El Principado celebra que tendrá «mayor margen» presupuestario tras confirmarse las nuevas reglas fiscales

El Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas y elevó la regla de gasto ... del 3,3% al 3,5% para 2026. Los datos no han supuesto grandes sorpresas para la Consejería de Hacienda, que ya trabajaba con esta previsión económica en base al crecimiento económico, pero sí la dota de mayores garantías a la hora de presentar el proyecto presupuestario, previsiblemente a finales de la próxima semana, según concretó el propio presidente del Principado, Adrián Barbón.

Tras la reunión del Ministerio de Hacienda con todas las comunidades autónomas, el titular de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, mostró su satisfacción al confirmarse que las nuevas reglas fiscales ratifican los cálculos del Principado y, por lo tanto, permiten dar «mayor capacidad presupuestaria» a la Administración autonómica. Y anunció que a partir de ahora su departamento trabajará para «aprovechar estas dos cuestiones» con el fin de movilizar el mayor volumen de recursos posible en los presupuestos. «Ha sido una noticia positiva», dijo.

La revisión al alza de la regla de gasto (0,2% más que en 2025) supondrá un margen de unos 10 millones adicionales respecto al límite fijado para este año, mientras que la nueva senda de déficit permitiría al Principado contar con unos 33 millones más en 2026, según los cálculos del ministerio, si bien desde el Gobierno regional aclaran que la normativa de gasto impide en el caso de Asturias hacer uso de esos fondos.

La reunión sirvió también para concretar las entregas a cuenta, muy similares a las previstas ya el pasado mes de julio, aunque revisadas también al alza, pasando de los 4.173 millones anunciados el pasado verano a 4.192 millones. Suponen, según la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, un 6,1% más que en 2025. Consecuencia, en palabras del consejero, de que «España es la economía de la zona euro que más crece y también del mejor desempeño de nuestro mercado laboral, lo cual tiene su reflejo también en Asturias, que llevamos ya varios años de crecimiento económico por cifras por encima del 2%, casi 400.000 cotizantes a la Seguridad Social».

Durante la reunión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que comunicará en los próximos meses a las comunidades una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y, en cumplimiento de su compromiso, el consejero de Hacienda confirmó que convocará próximamente a los grupos parlamentarios a la reunión de la mesa de financiación para exponer los principios fundamentales que la también vicepresidenta primera explicó al respecto. «Desde el Gobierno del Principado de Asturias valoramos positivamente que se haya dado ese paso adelante por parte del Ministerio, porque era lo que reivindicábamos. Necesitábamos un primer documento y ese primer paso lo tenía que dar el Ministerio», celebró Peláez, quien quiso resaltar que la ministra les volvió a garantizar que ese nuevo modelo no iba a implicar ningún cupo para ninguna comunidad.

«No va a haber un cupo ni una fractura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino que lo que van a ofrecer es un nuevo modelo común de financiación para las comunidades autónomas. Es una buena noticia», celebró el consejero. «Yo ya lo anticipé. Siempre dije que, más que ante un cupo o una fragmentación de la Agencia Tributaria, lo que se estaba gestando era una reforma del modelo de régimen común y ahora falta que nos anuncien exactamente en qué va a consistir», añadió.

Igualmente, señaló que la ministra garantizó que iba a haber más recursos en el sistema y trazó los principios fundamentales del nuevo modelo, con los que, entiende Peláez, «prácticamente todos van a estar de acuerdo». No obstante, el consejero quiso dejar claro que desde el Principado de Asturias «nos tomaremos la propuesta como un primer documento para empezar a negociar y poner en valor el acuerdo que hay en el ámbito asturiano y también el que tenemos con otras siete comunidades autónomas, de que el modelo de financiación tiene que responder a las necesidades de gasto de las comunidades, garantizar la suficiencia de recursos y prestar los servicios públicos en un plano de igualdad en toda España».