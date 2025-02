La oferta gastronómica, protagonista en Fitur

JESSICA M. PUGA MADRID. Viernes, 21 de mayo 2021, 01:26 | Actualizado 09:46h. Comenta Compartir

La Asturias del paraíso natural evoluciona. El nuevo plan de posicionamiento del Principado pasa por demostrar el potencial como destino gastronómico de una región que ha sabido cuidar de su tradición y cocinar cuanto la rodea gracias a una despensa sin parangón en la que se trabaja con cuanto se alcanza a ver desde la ventana.

Sus objetivos ya están definidos: posicionar a la región como destino gastronómico líder a nivel nacional y competitivo en el ámbito internacional, ahondar en su singularidad y prestigio y priorizar la innovación y la sostenibilidad. La viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, explicó todo esto durante la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que hasta el domingo se celebra en Madrid.

Blanco hizo hincapié en que la Administración regional apoyará «todo aquello que pueda añadir valor y fortaleza a la gastronomía asturiana» y confirmó su voluntad de moverse para posicionar todo lo que la región tiene para ofrecer. La viceconsejera no se refirió solo a la presencia de Asturias en eventos de calado como Madrid Fusión -que comienza en 10 días- o el mismo Fitur, sino a la tarea de atraer al Principado citas internacionales. La primera ya está en el calendario. Asturias albergará el primer congreso internacional 'Mujeres, Gastronomía y Medio Rural' en septiembre con el apoyo de la División de Gastronomía de Vocento, grupo editorial del que forma parte este diario. «Serán tres días en los que tendremos en sedes repartidas por Gijón, Piloña y Colunga a las productoras y cocineras más importantes de los ámbitos nacional e internacional», anunció Blanco, que también adelantó el papel protagonista que tendrán las cocineras del Club de Guisanderas.

Cocina de paisaje

Para conseguirlo todo, el nuevo plan se sostiene en tres pilares. Uno es el paisaje, esa Asturias verde y natural en la que convergen diferentes espacios y filosofías en poco más de 10.000 kilómetros cuadrados. Después, la despensa, tan rica y variada y desde luego imposible sin un sector primario y agroalimentario fuertes, y con ella, los cocineros, que fieles a un estilo propio se valen de todo lo anterior y lo muestran ensalzado.

La gastronomía actual no se entiende sin una historia propia liderada por un aislamiento generalizado no solo con la Meseta, sino dentro de la propia provincia. «Esto provoca una biodiversidad tanto de productos como de cocinas comarcales; por eso no dejemos de hablar de una única cocina asturiana, sino de muchas que no se han mezclado permitiendo una pluralidad asombrosa», defendió Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión, durante el foro técnico acerca del posicionamiento de la región como destino gastronómico.

Asturias es una mesa llena de ingredientes perfectamente ordenados y dispuestos para ser el destino turístico al que todos quieran viajar: tiene pluralidad, un medio rural siempre protagonista, profesionales que no se dejaron llevar por las tendencias de Ferran Adrià. «Es que, lo que se busca y valora ahora, producto, autenticidad, sostenibilidad, respeto y singularidad, es lo que Asturias siempre ha hecho», valoró Lana.

Lo que pasa es que tiene que creérselo, «ajustar precios para darse valor y captar a nuevos perfiles de turistas», apuntó Patricia Mateo, directora de la Unidad de Gastronomía de Vocento y fundadora de la consultora gastronómica Mateo&Co. «Y trabajar en equipo», matizó la guisandera Viri Fernández.