El Principado cierra el grifo a nuevos avales o préstamos a la ZALIA y Sogepsa Terrenos de la ZALIA, en la actualidad completamente vacíos. / E. C. La consejera Dolores Carcedo cree que se podrán vender parcelas porque «el mercado ya se está moviendo» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 18 septiembre 2018, 02:50

La situación económica de las empresas del sector público, especialmente de Sogepsa y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), centraron ayer buena parte del debate entre la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, y el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, en la Junta General del Principado. Carcedo fue taxativa al asegurar que el Principado «no tiene previsto autorizar nuevos avales o préstamos» a estas empresa, «ni la modificación de los existentes». Es más, abundó que para hacerlo «tendríamos que solicitar permiso a la Cámara regional».

Cuervas-Mons criticó la situación económica de las empresas y apuntó que Sogepsa no puede pagar los siete millones de euros a los que fue condenada y está «renegociando el convenio, porque no puede cumplir los plazos», y que la ZALIA «también tiene problemas para pagar las expropiaciones». Por eso, el diputado popular se mostró disconforme con la gestión que se está realizando en estas empresas públicas y que Sogepsa solo hubiera realizado ventas de suelo en 2016 por 3,8 millones de euros y en 2017, por 3,9. También criticó la valoración que se ha hecho del polígono de Bobes, de 99.558.000 euros. «¿Vale casi cien millones cuando la mayor parte está sin urbanizar y no tiene accesos?», se preguntó.

El diputado también rechazó que el precio medio de las parcelas de los polígonos industriales de Sogepsa (Guadamía, Parque de la Sidra, Bobes, Lloreda, Barres y La Cardosa) «sea de una media de 130 euros por metro cuadrado». Cuervas-Mons mantuvo que «las empresas públicas están en grave riesgo», por lo que preguntó a Carcedo si «¿la consejería no debería controlar las decisiones que se toman en esas sociedades? Además, nos sorprende que no haya un plan 'b'».

«La crisis»

Por su parte, Dolores Carcedo fue más optimista con la situación. Recordó que los últimos avales concedidos por el Principado lo fueron a Gispasa en 2013 y explicó que «la crisis afectó de lleno a estas empresas, que tienen unos activos que son el valor del suelo». Según apuntó, «el mercado ya se está moviendo» y puso como ejemplo las ventas de Sogepsa en los dos últimos ejercicios. La consejera también habló de los créditos participativos que tienen estas empresas públicas y que «su devolución será en función de la venta de las parcelas».

La titular de Hacienda y Sector Público defendió en todo momento la labor de estas empresas y recordó que, «en el marco de la concertación social, tanto los empresarios como los sindicatos avalaron el desarrollo de este suelo industrial. Todos tenemos interés en que salga adelante». De hecho mantuvo la tesis de que tanto Sogepsa como la ZALIA «son empresas a las que se les encomienda el desarrollo de suelo industrial, para dotar a Asturias de un volumen importante de suelo logístico, que sirva de impulso a la actividad económica de la región».