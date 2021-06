El Principado concede la Medalla de Oro de Asturias a quienes redactaron el anteproyecto del Estatuto de Autonomía Con el galardón a la llamada «comisión de los 8» Barbón se reafirma en su decisión de reformar un texto legislativo que pasará a recoger la cooficialidad del asturiano mario rojas MIRIAM SUÁREZ Miércoles, 2 junio 2021, 14:25

El presidente del Principado, Adrián Barbón, está convencido de que «sí toca la reforma del Estatuto de Autonomía». Y por mucho que otros grupos políticos le lleven la contraria en el parlamento asturiano sigue en sus trece: «Toca porque lo prometí en mi programa y, dada la tramitación que conlleva, si esperamos, no la podría hacer en esta legislatura».

Ciudadanos, a través de la diputada Susana Fernández, le insistió en que, a día de hoy, no se conoce otro propósito para esta reforma legislativa que la implantación de la cooficialidad del asturiano. El presidente autonómico no dio grandes explicaciones sobre el alcance de la modificación que propone para el Estatuto. Sólo que su tramitación no entrará en conflicto con «nuestra prioridad de reactivar la economía asturiana» tras la pandemia por covid.

Tan convencido está Barbón de la conveniencia de reformar el Estatuto de Autonomía, ahora que se van a cumplir 40 años de su aprobación, que le concederá la Medalla de Oro del Principado a la llamada «comisión de los 8», que intervino en la redacción de su anteproyecto. Así lo anunciaba esta mañana en sede parlamentaria, donde explicó que pediría a los galardonados que «la Medalla luzca en la Junta General del Principado como sede de la soberanía popular asturiana».