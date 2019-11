El Principado contratará más bomberos, que acumulan 18.779 horas extra Rita Camblor asegura que los auxiliares deberían cumplir la jornada completa, mientras la CSI exige la reestructuración del servicio M. MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 20 noviembre 2019, 02:44

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que ha reforzado el servicio de bomberos con 16 nuevos trabajadores, prevé llevar a cabo una oferta pública de empleo para aumentar la plantilla y crear una bolsa de puestos de trabajo que permita cubrir posibles urgencias e incidencias. Así lo anunció ayer la consejera de Presidencia, Rita Camblor, quien anunció que el nuevo gerente del SEPA, cargo para el que hay nueve aspirantes, será elegido el próximo mes de enero. Camblor apuntó que la falta de personal también se debe a la reducción a 35 horas del personal de bomberos. Todo ello ha supuesto que hasta el mes de septiembre el personal de este servicio haya realizado ya 18.779 horas extras, de las que 7.520 fueron en horario nocturno.

Desde la sección sindical de la CSI en Bomberos de Asturias consideran, no obstante, para que solucionar este problema lo primero que se debería hacer es «acometer la reestructuración del servicio», ya que aseguran que «está mal organizado». También critica que los 16 nuevos contratados «son interinos» y que no han sido incluidos en los turnos habituales de los parques de bomberos de la región. En cuanto a la oferta pública de empleo, estiman que «el 70% será para la promoción interna de los auxiliares, con lo que no aumentará tanto la plantilla».

Pero esa reestructuración del servicio será uno de los primeros cometidos de los que se encargará el futuro gerente del SEPA, que habrá de realizar un estudio en profundidad del organismo para determinar las necesidades que haya que cubrir. Rita Camblor garantizó que el proceso de selección será realizado por «un tribunal puramente técnico», sin injerencia política alguna.