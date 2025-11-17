El Principado defiende en Bruselas su política de movilidad Las cifras de viajeros del aeropuerto, la alta velocidad y el transporte público, impulsado por Conecta, mejoran la competitividad internacional de la comunidad y la sitúan como «referente en materia de movilidad sostenible y conectividad»

El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García; Pilar Ruiz Huélamo, directora de la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE, y el consejero Alejandro Calvo, en la reunión mantenida en Bruselas.

«El salto histórico que ha dado Asturias en movilidad y conectividad nos permite reforzar nuestra presencia en España y mejorar nuestra posición en Europa». Así lo afirmó este lunes el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en Bruselas tras presentar a los representantes de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea los principales avances que impulsa el Principado en materia de conectividad, movilidad sostenible y promoción internacional. En una nota difundida por el Gobierno regional, el consejero afirmó que «las cifras históricas de viajeros que registran la alta velocidad, el aeropuerto y el uso del transporte público gracias a la tarjeta Conecta constatan un cambio de modelo y paradigma que sitúa al Principado como referente en materia de movilidad sostenible y conectividad«. Añadió el titular de Movilidad que »esos avances aportan un valor añadido a la comunidad para ganar competitividad desde el punto de vista logístico y reforzar el papel de Asturias dentro del Corredor Atlántico. La accesibilidad multimodal que ofrece representa además un activo turístico y económico estratégico y un modelo basado en la responsabilidad climática al impulsar el uso del transporte público«.

En la reunión participó también el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García. El consejero expuso el impacto de la variante ferroviaria de Pajares y la llegada de la alta velocidad, operativa desde el 30 de noviembre de 2023. Desde su puesta en marcha, más de dos millones de personas han utilizado los servicios AVE, Avlo y Alvia con origen o destino Asturias. Estos datos han superado la previsión inicial y consolidado la alta velocidad como modo preferente para la conexión con Madrid.

Corredor logístico clave

En el ámbito de las mercancías,Alejandro Calvo destacó que la variante de Pajares «se está consolidando como un corredor logístico clave». Una afirmación que basa en cifras: en el primer trimestre de 2025 la media mensual de tráficos de mercancías superó las 350 circulaciones, con un total de 1.056 trenes, al tiempo que la propia infraestructura permite aumentar en torno a un 15% la capacidad de carga por convoy gracias a las mejores pendientes y longitudes. «Estamos hablando de una infraestructura que no solo acerca Asturias al resto de España, sino que potencia nuestro papel en el Corredor Atlántico y mejora la competitividad de nuestros puertos y de nuestra industria», aseguró.

El consejero también expuso ante los representantes de la Cámara de Comercio de España los últimos datos del aeropuerto de Asturias, anunciados por Aena la pasada semana y que reflejan que la terminal de Santiago del Monte superó los 1,74 millones de pasajeros en los primeros diez meses del año, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2024. Para Calvo, estos resultados «son fruto de la Estrategia de Conectividad Aérea del Gobierno de Asturias, que ha situado a la terminal en números históricos y con una tendencia sostenida de crecimiento».

El consejero recordó la licitación del nuevo contrato para intensificar la promoción internacional de Asturias a través de conexiones directas con diez ciudades de siete países europeos: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y, al menos, una de estas tres ciudades italianas: Venecia, Bolonia o Florencia.

Por último, ha destacado el cambio esencial que ha provocado la puesta en marcha de la tarjeta CONECTA para que el transporte público gane usuarios de manera sostenida desde su creación. Según los datos del Consorcio de Transportes (CTA), los diez primeros meses de 2025 registraron un crecimiento interanual del 8,21%, con más de 49,5 millones de viajes registrados. La tarjeta ya cuenta con más de 391.600 usuarios.