El Principado descarta aumentar el horario de cierre de los bares El presidente regional, Adrián Barbón, dice que «tenemos que aprender de los errores», en referencia a las pasadas fechas navideñas Un local hostelero de Gijón. En el vídeo, las palabras de Barbón en donde aclara que este año no habrá celebraciones en Semana Santa. / tuero E. PANEQUE | R. AGUDÍN Sábado, 27 febrero 2021, 05:14

Que Adrián Barbón afirmase ayer no habrá celebraciones festivas con motivo de la Semana Santa no sonará a nada nuevo si uno ha estado atento a las reiteradas declaraciones del presidente regional en este sentido de hace unos cuantos días. Pero el viernes dio un paso más ante una idea que había comenzado a deslizarse en las últimas jornadas: la flexibilización de las medidas, principalmente pensando en la hostelería y el comercio. Quien albergase algún tipo de expectativa en este sentido, la respuesta no pudo ser más diáfana: «No vamos a permitir ni flexibilizar ni horarios, ni atención ni las medidas restrictivas ni va a reducir el marco del estado de alarma», recalcó el jefe del Ejecutivo regional.

Y de cara a aquellos que tuvieran en mente viajar al Principado durante esas fechas, Barbón añadió que «ni se abrirá el cierre perimetral de Asturias ni se van a admitir visitantes de otras partes de España». El presidente asturiano justifica esta postura «por resposabilidad con la situación epidemiológica», que es «voluble» y «se puede volver en contra». En este sentido, Adrián Barbón hizo referencia a las pasadas fechas navideñas e invitó a «aprender de los errores» a pesar de que, añadió, «Asturias tuvo una de las medidas más restrictivas de España» que se demostraron «escasas».

Ademá, el jefe del Ejecutivo regional, sin citar a nadie específicamente, criticó a «los responsables políticos que hacen llamamientos irresponsables». Lo cierto es que, de cara a la Semana Santa, a pesar de que el Ministerio de Sanidad, tiene pendiente consensuar un plan con las comunidades autónomas, no parece que la mayoría de los dirigentes territoriales estén dispuestos a flexibilizar medidas de entrada o salida. Eso los que las tienen porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, casi nunca ha comulgado con la idea del cierre autonómico.

Las declaraciones de Adrián Barbón tuvieron su respuesta desde la patronal hostelera Otea. Su presidente, José Luis Álvarez Almeida apuntó a que «Barbón creo que habla a los presidentes de otras comunidades porque a nosotros nadie nos ha llamado para hablar de la Semana Santa, lo que hay que hacer es tener una Semana Santa en España, no 17». Almeida también exigió nuevamente «que ayuden al sector, que no se escondan y sean valientes porque necesitamos recuperarnos, seguir cumpliendo las medidas y que los negocios facturen, que la economía fluya».

El presidente de Otea pidió al presidente asturiano «que llame a Pedro Sánchez para preguntarle cuántos de los 11.000 de euros que ha anunciado el Gobierno central le tocarán a Asturias, y cómo se van a repartir».

Manifestaciones del 8M

Pero, antes de que llegue esa fecha queda otra cita anterior, la de la celebración del 8 de marzo. Y aquí, la postura del Gobierno regional también ha sido la misma en los últimos días: «Ni estamos de acuerdo ni vamos a apoyar ni manifestaciónes ni las aglomeraciones de personas el 8 de marzo», señaló Adrián Barbón quien también dejó claro «el apoyo a los colectivos feministas, y a los llamamientos a la participación de forma telemática».