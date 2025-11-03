El Principado dice que los correos de Claudia Montes nunca llegaron al presidente «No hubo ningún término que nos hiciese saltar las alarmas», dicen desde Presidencia y PP y Foro piden explicaciones

Susana D. Tejedor Gijón Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:35

Adrián Barbón nunca recibió los correos que Claudia Montes dice que le envió. Así lo ha asegurado el Principado que añade que los envíos de la ex Miss fueron gestionados por el Gabinete del Principado sin que llegaran directamente a Barbón. Los primeros mails enviados, estaban relacionados con un problema de acoso escolar de su hijo en el centro concertado en el que cursaba estudios. «Lo derivamos directamente a la Consejería de Educación, ya que consideramos que no tenía sentido que llegasen al Presidente puesto que no era su competencia. Además, si un ciudadano denuncia un hecho que puede ser delito, les decimos que acudan a Fiscalía, ese es el criterio que aplicamos», aseguran desde el Gabinete del Presidente, que añaden que los correos enviados eran «muy confusos».

En octubre de 2022 se recibe un nuevo correo en el que se habla de «la existencia de injusticias de una empresa pública de Asturias y Madrid. Ella dice que está pendiente de resolución judicial, por lo que se estima no oportuno contestarle». Desde el Gabinete de Presidencia se matiza que «en ningún momento» Claudia Montes nombró que la empresa referida fuera Renfe

En marzo de 2025 se recibe un nuevo mensaje electrónico «un corta y pega de una información de la agencia Europa Press en la que el PP habla de Ábalos. Por último, se recibe un nuevo mensaje de la ex Miss en el que se queja de los retrasos en ayudas al alquiler y pide que se le agilicen.

Desde el Gabinete de Presidencia insisten en que «no hubo ningún término que nos hiciese saltar las alarmas». Además, añade, «la relación con el Presidente es inexistente», pese a que ella aseguró que tenían amistad.

Tras la comparecencia ayer de Montes, PP y Foro han pedido explicaciones sobre este asunto al presidente del Gobierno asturiano. La secretaria general del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, exige a Adrián Barbón y a la FSA explicaciones ante la presunta trama asturiana en las adjudicaciones del Grupo Renfe en la región. «Barbón no puede permanecer ni un minuto más callado siendo cómplice de los supuestos casos de corrupción que salpican Asturias», señaló. Y asegura que el presidente del Principado ha de actuar con la máxima transparencia «dando explicaciones a todos los asturianos» ante las graves declaraciones realizadas por Claudia Montes en las que volvió a reiterar que «trató de avisar» a Barbón del supuesto tamaño de licitaciones de obras públicas en Logirail, así como en Renfe Asturias», y que en su carta enviada a Barbón también le decía que «podían estar implicadas personas del partido».

También desde Foro Asturias, Adrián Pumares exige a Barbón que aclare si en Asturias se llevan amañando contratos 40 años. El PSOE asturiano debe aclarar, dice, «si dirigentes socialistas eran conocedores de las irregularidades denunciadas y, en lugar de denunciarlas, optaron por el silencio».