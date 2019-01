El Principado incrementará este año en un 6% el gasto en promoción turística Vista general del pabellón del Principado de Asturias en la Feria Internacional de Turismo. / EP Pola cita la configuración de una «oferta conjunta de vuelos» como futuro proyecto con el resto de comunidades cantábricas IVÁN VILLAR MADRID. Viernes, 25 enero 2019, 04:23

El Principado incrementará este año en un 6% los fondos dedicados a promoción turística, según anunció ayer el consejero de Empleo, Turismo e Industria, Isaac Pola, durante la presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, de la colección de guías 'Vuelve al Paraíso'. Destacó en concreto el refuerzo que se hará de los productos relacionados con la naturaleza, el ecoturismo y las reuniones, conferencias y exhibiciones. Añadió que el Principado también participará en salones temáticos que permitan orientar la promoción de la región a mercados y sectores específicos, y organizará además viajes para agencias especializadas.

El consejero incidió en la creciente importancia en materia de promoción turística de los canales digitales y las redes sociales, «que permiten replicar nuestras acciones de turismo en un ámbito nacional e internacional». Y aseguró que es un medio en el que Asturias ya está muy bien posicionada. «En número de seguidores estamos en los puestos de cabeza entre los destinos autonómicos. En concreto en redes como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram nos situamos entre los cinco más seguidos. Esto demuestra que nuestra estrategia de promoción en redes sociales y en los elementos vinculados a internet está siendo acertada».

Por otra parte, durante el acto simbólico de traspaso de la presidencia de la marca 'España Verde' al País Vasco, Pola indicó que entre las ideas que están estudiando para el futuro las cuatro comunidades cantábricas, en el marco de su promoción «como producto unitario,» está «intentar configurar una oferta conjunta de vuelos».

Rutas turísticas en tren

Resaltó, no obstante, que se trata de un proyecto aún muy verde y no exento de dificultades. «Primero, porque estamos hablando de competencias ajenas a las comunidades autónomas. Y segundo, porque la coordinación entre aeropuertos tampoco es sencilla. Aparte, no olvidemos que estamos en un mercado liberalizado y que mandan las compañías y sus intereses».

Pola también presentó un acuerdo con Renfe para la puesta en marcha de tres rutas turísticas en tren, diseñadas para ocupar un día completo conociendo la región y que se realizarán en «trenes de valor histórico». A la espera de ratificar en un convenio, a más tardar en dos meses, los detalles de este nuevo producto turístico, se prevé que para cada ruta haya dos salidas en verano, una en julio y otra en agosto, con una oferta de cien plazas en cada viaje.

La Ruta de los Puertos y Acantilados partirá de Gijón e incluirá visitas a Candás, Cabo Peñas y Cudillero. La de la Sidra y los Dinosaurios saldrá de Oviedo e incluirá en su itinerario Arriondas, el Museo Jurásico, el mirador del Fito, Villaviciosa, las instalaciones de Sidra El Gaitero y el Museo de la Sidra de Nava. Finalmente, la Ruta de la Biosfera y la Minería llevará desde Gijón a Sotrondio, el Museo de la Apicultura, la Colegiata de Santa María de Tanes, el Centro de Interpretación de Redes, el Museo de la Madera y la Madreña, Pola de Laviana y el Museo de la Minería. Un autobús acompañará al tren durante los trayectos para acercar a los viajeros a los puntos que no se puedan acanzar sobre raíles.

La jornada en Fitur también sirvió para presentar la campaña de apoyo a la candidatura para que la Unesco incluya la cultura sidrera en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. «En paralelo al expediente administrativo, en el que estamos trabajando con mucho mimo y profesionalidad, queremos embajadores de esta candidatura dentro y fuera de Asturias, en los negocios hosteleros, los centros asturianos, cualquier entidad o institución que quiera colaborar y, especialmente, de todos los ciudadanos que quieran trasladarle al mundo lo que significa para ellos la cultura de la sidra», explicó la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez. El Principado, que presentó ayer esta campaña en el restaurante La Chalana de Madrid, repartirá distintivos y pegatinas de apoyo a esta candidatura y pondrá en marcha una web para la recogida de firmas. «Queremos que ese objetivo sea un reto, una ilusión y un proyecto del conjunto de la sociedad asturiana», incidió la consejera. Ayer, además ,se presentó también el corto 'Un día en el Paraíso', dirigido por Marcos Merino, con los paisajes de la región como protagonistas.