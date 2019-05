El Principado intenta recuperar dinero del 'caso Renedo' nueve años después de su estallido Marta Renedo. El Tribunal de Cuentas dicta la primera condena en firme y busca bienes de la funcionaria para reponer en el erario los primeros 1,5 millones RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 02:28

La lentitud de la Justicia perjudica a víctimas y condenados. Koldo Osoro, por ejemplo, fue destituido como gerente del Serida hace tres años y medio al trascender que estaba siendo investigado por supuesta malversación; el juicio en el que se verificará si realmente había pruebas se celebrará este mes. El 'caso Renedo', la presunta trama de corrupción más grande que llega a juicio en Asturias, sigue el mismo patrón.

Se cumplen nueve años y tres meses desde que una gijonesa pusiera en la Comisaría de la Policía Nacional la denuncia con la que empezó la investigación, y todavía el Principado no ha recuperado un euro. De hecho, sigue pagando cada mes la retribución básica a la que tiene derecho Marta Renedo, la funcionaria cuyos manejos llevaron a los investigadores hasta un entramado mayor. No trabaja en las oficinas públicas desde 2010 pero hasta que no tenga una condena penal en firme tiene derecho a parte del sueldo. Cuando llegue ese momento, el Principado podrá reclamarle estas nóminas.

La situación está a punto de cambiar. En febrero el Tribunal de Cuentas declaró firme la condena dictada en 2017 contra Renedo. Es la primera vez que una sentencia ligada al 'caso Renedo' adquiere firmeza, es decir, que llega a un punto en el que ya no cabe más recurso. En consecuencia el organismo contable ha abierto una pieza separada para ejecutar una resolución que castiga a la procesada a reponer más de 1,5 millones al erario autonómico. Ahora investigará sus bienes, para cubrir con ellos el pago o declararla insolvente.

La sentencia considera que como jefa de servicio, Renedo era responsable del destino de esos caudales del Principado, y que dio su visto bueno a entregarlos a unas empresas por obras realizadas entre 2005 y 2010. La investigación acreditó que aquellos trabajos en concreto no se ejecutaron. La jurisdicción contable no entra a valorar si ese dinero se lo quedó ella, o estaba siendo pagado para compensar otras labores efectivamente realizadas por esas empresas.

El procedimiento en el Tribunal de Cuentas se abrió tras una denuncia puesta por Ignacio Prendes, entonces diputado de UPyD. Actuaba como presidente de la comisión parlamentaria que investigó el 'caso Renedo'. Aquel trabajo concluyó instando al Principado a llevar al Tribunal de Cuentas unos expedientes que se consideraron sospechosos. Siguiendo el consejo de uno de sus altos funcionarios, el Ejecutivo regional evitó esa iniciativa entendiendo que solo cabía esperar a que la jurisdicción penal decidiese si había o no delitos.

En el pleito principal

En ese orden se esperan también novedades. Ocho de los condenados en 2017 en el pleito principal recurrieron al Tribunal Supremo, que ha fijado el 22 de mayo para tomar una decisión definitiva. En su mano está anular, rebajar o confirmar las penas impuestas por la Audiencia Provincial, que suman 40 años de cárcel entre todos. Una vez resuelta la cuestión, la sentencia será firme. Es decir, los procesados pagarán si deben, entrarán en prisión si se dan las circunstancias, y el Principado recuperará otra parte de los fondos, si hay bienes para ello.

El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, a través de su letrado, acaba de suplicar al Supremo que antes de tomar esa decisión celebre una vista en la que su abogado pueda exponer mejor sus argumentos. A esa solicitud se han adherido los representantes de María Jesús Otero, Renedo y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez.