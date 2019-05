El Principado da marcha atrás y aprobará de forma «inmediata» la nueva FP Dual Guillermo Martínez (derecha) junto al presidente del Principado se dirigen al Consejo de Gobierno. / M. ROJAS El Ejecutivo pretende ahora aprobar, tras las críticas de empresarios y sindicatos, esta oferta formativa antes de entrar en funciones PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 01:58

«El decreto se va a aprobar de forma inminente, inmediata». Con esas palabras del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, el Principado daba ayer marcha atrás a su intención de postergar la aprobación de la nueva Formación Profesional Dual. Lo hacía apenas 24 horas después de haber reconocido que se aplazaba su puesta en marcha, una decisión adelantada por EL COMERCIO que provocó las críticas de empresarios y sindicatos, que acusaron al Ejecutivo regional de incumplir un compromiso alcanzado tras una larga negociación entre las partes. «Si en uno de los asuntos de mayor trascendencia en Asturias respecto a la actividad económica y el empleo hasta se incumplen los compromisos, sobran las palabras», afirmaba el jueves, decepcionado, Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Colectivo que aseguraba no entender las razones de este aplazamiento y recordaba que la Administración autonómica había tenido catorce meses para hacerlo.

El propio consejero de Educación, Genaro Alonso, justificaba ese mismo jueves el aplazamiento de la nueva FP Dual bajo el argumento de «no precipitarnos y hacerlo bien». «El nuevo decreto está muy avanzado pero no llegará para este curso», reconocía Alonso. Pero ayer hubo un cambio. Y Martínez anunciaba, aunque sin concretar fechas, la intención del Principado de aprobar el decreto para esta modalidad formativa antes de que el Gobierno entre en funciones, cuando se forme el nuevo parlamento autonómico (previsiblemente en la segunda quincena de junio). De esta manera, vuelve a abrirse la puerta para la entrada en funcionamiento a partir de septiembre de los nuevos ciclos experimentales de tres años, calificados por los empresarios como «imprescindibles y estratégicos» para el futuro de la región. De hecho, el sector empresarial había cargado contra el Ejecutivo socialista por este retraso, al no estar incluida la nueva FP Dual en el sexto programa formativo.

Los sindicatos valoraron con escepticismo al compromiso hecho público ayer por Guillermo Martínez. «Queremos más hechos y concreciones y menos palabras y promesas. Hasta que no lo veamos materializado, no nos lo creeremos», afirmaban en Comisiones Obreras. Por su lado, desde Fade reaccionaban con sorpresa a la noticia, más si cabe después de que, como ha podido saber este periódico, el pasado día 6 de mayo, en una reunión con Genaro Alonso y su equipo, el consejero les anunciara que finalmente, y debido a una cuestión de tiempos, no iba a ser posible la puesta en marcha de los nuevos ciclos experimentales para el curso 2019-20.

120 plazas más

De aprobarse, los ciclos experimentales de tres años de duración supondrán la creación de 120 plazas más para una modalidad de formación con grandes índices de contratación y que viene a paliar la falta de perfiles técnicos en sectores como el del metal o el mantenimiento electromecánico. «Es la punta del iceberg de la mejora que vendrá después», mantienen los empresarios sobre unos ciclos que prevén que los alumnos permanezcan el primer curso en el centro formativo y en los dos siguientes combinen la formación en las aulas con las prácticas en las empresas; combinando dos días en la escuela y tres en la empresa, ocho horas diarias, con una beca o contrato de formación.