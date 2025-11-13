El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias hasta final de 2028

El Principado pone sobre la mesa más de 13 millones. En concreto, 13.150.000 euros. Lo hace para blindar hasta finales de 2028 las ... rutas internacionales, las actuales y otras nuevas. En total, el nuevo concurso de promoción turística se divide en diez lotes, todos valorados en 1,5 millones de euros, salvo el que afecta a Dublín (150.000 euros) y a Oporto (un millón). Es el mayor contrato de promoción turística de la historia de Asturias y que viene a compensar la anunciada marcha de Ryanair de las rutas con Roma, Bruselas y Düsseldorf (Weeze) tras la finalización del compromiso actual, el próximo abril, mes en el que caducan, también, los contratos con Vueling ( Londres, París y Ámstedarm) y Volotea (Lisboa, Milán y Venecia). Las aerolíneas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar sus ofertas.

Oporto y Dublín son dos de las novedades del nuevo concurso, que trae consigo el respaldo financiero para mantener las rutas actuales. Es decir, Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia y Ámsterdam. No obstante, las dos últimas también están abiertas a cambios. En el concurso, la conexión con el Veneto permite el Principado hacerla, como hasta ahora, a través de Venecia, pero también aceptaría financiar la ruta si la conexión fuera Florencia o Bolonia. En cuanto a los Países Bajos, tendrá el mismo respaldo financiero la aerolínea que ofrezca volar a Ámsterdam como al que plantee que la ruta sea con Róterdam. Así figura en el contrato que ha salido a licitación y en el que se prioriza tanto el número de frecuencias como el aeropuerto utilizado.

De esta forma, en el lote 1, el de Londres, el Principado puntuará más a la compañía que ofrezca conectar con el aeropuerto de Heathrow (a 25 kilómetros) o con el de Gatwick (a 45 kilómetros), que otros del radio de la capital, como Stansted o Luton. En todo caso, deberá ofrecer 120 frecuencias semanales en la cartelera de los veranos 2026 y 2027, y bajar a 88, también semanales, en la de los inviernos. La oferta no debe superar el 1,5 millón de euros.

En el lote 2, el de París, los únicos aeropuertos permitidos son Charles de Gaulle (a 23 kilómetros de la capital gala) y Orly (a 15 kilómetros). En cuanto a las frecuencias, siempre semanales, serán obligatorias 90 y 120, en las carteleras de verano de 2026 y 2027, respectivamente, mientras que en los inviernos se podrá bajar a 66. El precio máximo para licitar, 1,5 millones.

En el lote 3, el de Bruselas, los aeropuertos prioritarios son el del mismo nombre de la capital (a 12 kilómetros del centro), así como el de Charleroi, a 60 kilómetros de la ciudad. En las carteleras de verano deberán ofrecer 90 frecuencias semanales, mientras que en las de invierno de 26-27 y de 27-28 podrá bajar a 44. El precio máximo para licitar son 1,5 millones.

En el lote 4, el de Lisboa, el precio máximo para licitar también serán los 1,5 millones. El único aeropuerto permitido es el de capital portuguesa (a 5 kilómetros) y las frecuencias semanales se repiten: 90 en las carteleras de verano y 66 en las de invierno.

El lote 5 trae la primera novedad. La ruta con Oporto sale a concurso por un millón de euros y solo se permite operar con el aeropuerto de la ciudad, situado a 12 kilómetros. En la que sería primera conexión desde Asturias, el Principado exige 60 frecuencias semanales en las carteleras de verano y 44 en las de invierno.

El lote 6 corresponde a la conexión con Roma. Prioridad para las operaciones con los aeropuertos Fiumicino (28 kilómetros) y Ciampino (20 kilómetros) y un precio máximo de licitación de 1,5 millones. Obligado operar 90 frecuencias semanales en las carteleras de verano y 44, en las de invierno.

El lote 7 corresponde al a conexión con Milán a través de los aeropuertos de Malpensa (a 41 kilómetros), Linate (a 7 kilómetros) o Bergamo (49 kilómetros). También el tope de licitación son los 1,5 millones, mientras que las frecuencias obligatorias son 60 semanales en verano y 44, en invierno.

150.000 euros por Dublín

En los tres últimos lotes aparecen las que, junto a la ruta con Oporto, son las grandes novedades de la propuesta del Principado. El lote 8 es para la ruta con Venecia, que tiene un tope de licitación de 1,5 millones. Pero incluye opciones. Así, si ahora Volotea conecta Asturias con Venecia (a 13 kilómetros), en el concurso se permite ofrecer conexiones con el aeropuerto de Bolonia (a 5 kilómetros del centro) o Florencia (a 10 kilómetros de la ciudad). Sea cual sea el destino, las frecuencias obligatorias son 12 cada semana en el verano de 2026 y 60 en el de 2027. En los inviernos, solo 44.

El lote 9 es para una conocida ya en la región. Asturias tuvo vuelo directo con Dublín cuando Ryanair volvió a la región, mediante un concurso de promoción turístico. Durante un año, la irlandesa ofreció, sin que hubiera financiación regional, conexión con la capital del país. El Principado plantea ahora recuperar esa conexión, aunque solo ofrece 150.000 euros y por 40 frecuencias a la semana únicamente en el verano de 2026. Con el aeropuerto de la capital, que está a 11 kilómetros del centro.

Y el lote 10 trae consigo también novedades. No la conexión en sí, que Asturias ya tiene ruta con Ámsterdam, sino que el Principado abre la posibilidad a que la unión entre el Principado y los Países Bajos sea a través del aeropuerto de Róterdam. En cualquier caso, ganará la aerolínea que ofrezca vuelos con el aeropuerto de cada ciudad, situados a 15 y 7 kilómetros, respectivamente. Según parece de la lectura de los pliegos, se trata de una conexión estival, ya que solo aparece como obligatorio ofrecer 90 frecuencias semanales en las carteleras de verano de 2026 y 2027.