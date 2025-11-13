El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pasajeros en la zona de llegadas del aeropuerto de Asturias. José Simal

El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias hasta final de 2028

A las actuales de Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Milán, Venecia y Ámsterdam suma Oporto y Dublín. Abre la puerta a que la conexión con Países Bajos sea desde Róterdam, y que la del Veneto se opere a través de Bolonia o Florencia

Chelo Tuya y Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:48

El Principado pone sobre la mesa más de 13 millones. En concreto, 13.150.000 euros. Lo hace para blindar hasta finales de 2028 las ... rutas internacionales, las actuales y otras nuevas. En total, el nuevo concurso de promoción turística se divide en diez lotes, todos valorados en 1,5 millones de euros, salvo el que afecta a Dublín (150.000 euros) y a Oporto (un millón). Es el mayor contrato de promoción turística de la historia de Asturias y que viene a compensar la anunciada marcha de Ryanair de las rutas con Roma, Bruselas y Düsseldorf (Weeze) tras la finalización del compromiso actual, el próximo abril, mes en el que caducan, también, los contratos con Vueling ( Londres, París y Ámstedarm) y Volotea (Lisboa, Milán y Venecia). Las aerolíneas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar sus ofertas.

