El Principado pagará hasta 700.000 euros al año por vuelos baratos a Madrid y Barcelona «Buscamos mejorar horarios, frecuencias y precio», dijo Pola, quien remarcó que «hasta que no concluya el convenio de Londres y París no se puede convocar otro» CHELO TUYA GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 04:01

«Buscamos mejorar horarios, frecuencias y precios». Con esta premisa, el consejero de Industria, Comercio y Turismo anunció ayer la inminente convocatoria de un concurso para mejorar la conectividad aérea de Asturias con los dos principales aeropuertos españoles: Madrid y Barajas. Pagará para lograrlo hasta 700.000 euros al año y el contrato será por dos y «prorrogable». Las condiciones ya están redactadas y «se han iniciado los trámites para su publicación en el Boletín de la Unión Europea».

Según confirmó Isaac Pola a EL COMERCIO, el precio final «oscilará entre los 500.000 y los 700.000 euros anuales», inversión con la que busca «mejorar horarios, frecuencias y precios». Recordó, no obstante, que «hay determinadas cuestiones no intervenibles», ya que la capacidad de actuación «se limita a la actividad turística», pero sé mostró confiado en poder mejorar la oferta que ahora plantean Iberia e Iberia Express, que operan con el aeropuerto de Barajas, y Vueling, que lo hace en solitario al de Barcelona.

Isaac Pola Consejero de Industria «Tenemos un objetivo común con las agencias de viaje: dar un producto de calidad y seguro»

Este nuevo convenio, «para mejorar la conectividad aérea nacional», sustituye al que en 2014 ganó la Unión Temporal de Empresas formada por Iberia, Vueling, Iberia Express, Air Nostrum, Viajes El Corte Inglés y Alsa. Ideado en aquel momento para que Air Europa no abandonara el corredor madrileño, y por una cuantía de 6,2 millones, lo ganó la empresa para la que buscaba competencia el Principado y evitar, así, que Asturias pagara los billetes aéreos a Madrid más caros del país. Este convenio fue reajustado en 2016, cuando el entonces consejero Francisco Blanco exigió a Iberia contrapartidas. Llegó Iberia Express al corredor madrileño, aunque luego la empresa se beneficiaría de un nuevo concurso: el de mejora de la conectividad aérea internacional. La 'low-cost' de Iberia y Vueling se alzaron con los dos millones para ofrecer vuelos a Londres y París. También este convenio caduca este año. Desde el último domingo de octubre, cuando los aeropuertos estrenan la cartelera aérea de invierno, la región está sin vuelos a Londres. EasyJet ya anunció hace meses que no operará la ruta con Stansted que abrió en 2005, noticia que llevó a Iberia Express y Vueling a 'congelar' la venta de billetes desde Asturias con Heathrow y Gatwick, respectivamente.

«Hasta que no concluya ese convenio, nosotros no podemos publicar otro», explicó Isaac Pola, quien, no obstante, precisó que sigue en conversaciones con ambas aerolíneas, ya que tienen opción para prorrogar el convenio por dos años más, pero dejó claro que «nuestro interés es mejorar la conexión con Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia». Por ese orden.

Narcea, capital ecoturista

Pola realizó este anuncio tras la presentación del III Congreso Nacional de Ecoturismo, que traerá del 13 al 15 de noviembre a más de 200 profesionales a Cangas del Narcea. En el pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), Pola hacía públicos estos detalles acompañado por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver; la concejala de Turismo de Cangas del Narcea, Begoña Cueto; y la presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, Ana Llano.

«No tengo ninguna duda de que el congreso será un éxito», aseguró Oliver, que destacó que los 200 profesionales que acudirán a Asturias en noviembre se encontrarán «con un producto de calidad», la única fórmula que, a su juicio, puede acabar con el turismo 'low-cost' que protagoniza titulares. En esa línea, Pola aseguró que Asturias ofrece «un turismo de calidad» y rechazó tener dudas sobre la oferta de las agencias de viaje de Asturias. «Nunca dije que timaran al turista. Tenemos un objetivo común con ellas, dar un producto de calidad y seguro», algo que, afirmó, «ya hacemos».