El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adrián Barbón conversa con Guillermo Peláez, en la Junta General. Álex Piña

El Principado, pendiente de las reglas fiscales para encarar la recta final del presupuesto

El consejero de Hacienda espera «despejar incógnitas» hoy en la reunión del CPFyF para presentar las cuentas de unos 7.000 millones «en los próximos días»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

El Gobierno del Principado aguarda la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) convocada para conocer de primera mano los objetivos de ... estabilidad presupuestaria que marcará el Ministerio de Hacienda para el próximo ejercicio y así poder encarar la recta final de la redacción del proyecto de ley con toda la información necesaria. Hasta el momento, el Ejecutivo regional venía trabajando –y negociando con la diputada Covadonga Tomé, clave para sacar las cuentas adelante– en base a estimaciones tanto sobre las reglas de estabilidad económica como en relación con los ingresos del sistema de financiación autonómica. Estos ascenderían, según los primeros cálculos, a 4.173 millones: 3.965 en concepto de entregas a cuenta y 258 por la liquidación del ejercicio 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado, pendiente de las reglas fiscales para encarar la recta final del presupuesto

El Principado, pendiente de las reglas fiscales para encarar la recta final del presupuesto