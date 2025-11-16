El Principado, pendiente de las reglas fiscales para encarar la recta final del presupuesto

El Gobierno del Principado aguarda la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) convocada para conocer de primera mano los objetivos de ... estabilidad presupuestaria que marcará el Ministerio de Hacienda para el próximo ejercicio y así poder encarar la recta final de la redacción del proyecto de ley con toda la información necesaria. Hasta el momento, el Ejecutivo regional venía trabajando –y negociando con la diputada Covadonga Tomé, clave para sacar las cuentas adelante– en base a estimaciones tanto sobre las reglas de estabilidad económica como en relación con los ingresos del sistema de financiación autonómica. Estos ascenderían, según los primeros cálculos, a 4.173 millones: 3.965 en concepto de entregas a cuenta y 258 por la liquidación del ejercicio 2024.

El Ejecutivo regional entiende que, dado el contexto macroeconómico, serán unos presupuestos extensivos y, por lo tanto, el techo de gasto será superior al del ejercicio en curso (que alcanzó los 6.100 millones de euros), por lo que, sumado al gasto financiero, se espera un presupuesto mayor al de este año (que ascendió a 6.664 millones), rondando los 7.000 millones. Sin embargo, al Principado le falta información para poder cerrar exactamente su presupuesto.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra hoy en Madrid con todas las comunidades permitirá concretar tanto los ingresos del sistema de financiación autonómica como los marcos financieros que el Principado deberá tener en cuenta para preparar su proyecto de ley. «Esperamos despejar muchas incógnitas para poder movilizar todos los recursos posibles», dijo el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes.

En concreto, el CPFyF aprobará los límites de déficit y deuda que las comunidades podrán asumir y, por lo tanto, su margen de gasto e inversión. Igualmente, se determinará la regla de gasto, el límite máximo de gasto no financiero que las comunidades podrán incluir en sus presupuestos, un dato fundamental para calcular el techo de gasto. «Esperemos que se concreten los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y también que nos detallen las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica y local, para cerrar el capítulo de ingresos y poder presentar los presupuestos en los días siguientes», confirmó Peláez, quien evitó poner fecha a la aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno regional para su posterior registro en la Junta General, aunque inicialmente se había fijado como fecha probable el próximo 24 de noviembre.

Una fecha que no parece suponer un inconveniente para la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, con quien parece evidente que el Gobierno regional y las dos fuerzas que lo sustentan –PSOE e IU-Convocatoria por Asturias– han centrado las conversaciones.

No obstante, desde la Consejería de Hacienda recuerdan que una vez que el documento entre en la Junta General y comience su tramitación parlamentaria, el margen para realizar cambios a través de las enmiendas parciales sería ya muy limitado. «Y queremos dar espacio a la negociación política antes de presentar los presupuestos para que recoja las distintas sensibilidades», justificó Peláez ante las dudas por la fecha de aprobación.

Hasta ahora, únicamente han trascendido las conversaciones del Gobierno regional con la exdiputada de Podemos, quien ha reconocido que las negociaciones fluyen y ha dado por hecho que será viable alcanzar un acuerdo antes incluso de que el presupuesto llegue a la Junta. Eso sí, antes de iniciar las conversaciones forzó al Principado a retocar su reforma fiscal para gravar hasta un 20% a los grandes tenedores a través del Impuesto de Transmisiones. Por contra, el grupo parlamentario popular rompió cualquier posibilidad de acuerdo antes incluso de comenzar las conversaciones y Foro, que llegó a presentar una batería de propuestas, reconoció la semana pasada que su apoyo a las cuentas era altamente improbable.