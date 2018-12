El Principado plantea abrir minirresidencias para pacientes de mediana edad

El Principado se propone habilitar minirresidencias a las que poder derivar a enfermos mentales graves de mediana edad o incluso más jóvenes que, por ejemplo, carezcan de redes familiares o no estén en condiciones de vivir solos. Es un recurso del que la región carece en estos momentos y que está dando lugar, incluso, a su internamiento en residencias para mayores.

La edad mínima para ocupar una de las 190 plazas psicogeriátricas que el Principado concierta en residencias privadas son los 50 años. No obstante, se considera que ese no es el lugar más adecuado para un enfermo mental con esa edad o con algunos años más. Por supuesto, tampoco con menos. De ahí, explica el responsable de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental, José Ángel Arbesú, que se plantee la necesidad de habilitar estas minirresidencias, para «unos quince o veinte pacientes». La propuesta, que viene recogida en las aportaciones al Plan de Salud Mental del Principado 2015-2020, ya ha sido planteada a asociaciones de pacientes. «Les parece una idea interesante», afirma Arbesú. No en vano, añade, muchos de los potenciales usuarios de estas residencias «tienen padres que se están haciendo mayores y se preocupan por qué pasará con sus hijos cuando ellos no estén». La idea sería contar con este nuevo recurso en un plazo aproximado de cinco años. «Locales en Asturias hay, lo que hace falta es implementar presupuesto».

Por otro lado, la intención del Gobierno regional es que los mayores con una enfermedad mental estabilizada puedan ocupar plaza en residencias del ERA. Superados los 65 años, y con otras patologías y trastornos presentes, la enfermedad mental «ya ha hecho el daño que tenía que hacer» en esas personas por lo que, considera José Ángel Arbesú, no cabría diferenciar entre unos usuarios y otros. Prevista en el plan sociosanitario, esta medida tan solo requeriría de una mayor dotación de personal, añade.