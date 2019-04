El Principado reclama una estrategia estatal ante el desabastecimiento de medicamentos Una farmacéutica dispensa medicamentos a un paciente en una botica gijonesa. / PALOMA UCHA El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, reconoce que si la situación se mantiene «podría haber un problema de salud» E. GARCÍA / CH. TUYA GIJÓN. Martes, 2 abril 2019, 03:27

El desabastecimiento de medicamentos es un problema que ya se ha trasladado desde las oficinas de farmacia y las consultas médicas hasta los despachos. Se trata de una cuestión que preocupa a nivel estatal y para subsanarla, como señaló ayer el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Busto, «el ministerio tiene que ir por delante, con 17 comunidades empujando detrás».

«Todos estamos preocupados», reconoció Del Busto, quien recordó la reunión que hace menos de una semana mantuvo la ministra del ramo, María Luisa Carcedo, con los consejeros y servicios de farmacia de las distintas comunidades autónomas para tratar el asunto. Carcedo anunció entonces que propondría la elaboración de un plan de prevención para la escasez de fármacos con el objetivo de lograr una «identificación temprana» de las faltas para actuar con rapidez.

Aunque es habitual que ocasionalmente y durante cortos periodos de tiempo escaseen determinados medicamentos, tanto distribuidores como farmacéuticos y Administración coinciden en que el volumen de desabastecimiento actual resulta excepcional. Y podría deberse, entre otras causas, tanto a las dificultades en la producción como a una posible estrategia de presión de la industria para lograr aumentar el precio de referencia que paga el Sistema Nacional de Salud por los medicamentos financiados. Y, también, «al 'Brexit', que ha provocado que casas que trabajan en el Reino Unido disminuyan su fabricación».

¿Se puede hablar de un problema de salud pública? De momento, no. Aunque el consejero apuntó que «si la situación se sigue manteniendo en el tiempo, evidentemente lo tendremos». Eso sí, dentro de la gravedad del asunto hay matices. Los medicamentos que disponen de genéricos que pueden ser dispensados directamente -sin cambiar la receta -en la propia farmacia, como es el caso del anticoagulante Adiro que se puede sustituir por ácido acetilsalicílico de otras marcas, no preocupan demasiado aunque puedan generar confusión en los pacientes. En otros casos, «la inmensa mayoría de las veces, lo que trae esta situación son complicaciones porque el paciente debe volver al médico de cabecera o al especialista para buscar un tratamiento alternativo». Sucede así con la Cafinitrina, que no estará disponible al menos hasta abril. Aunque no hay ningún otro medicamento con el mismo compuesto (nitroglicerina) e idéntica presentación (comprimidos), sí hay fármacos, como el espray sublingual Trinispray, que sirven como tratamiento bajo prescripción médica.

«El verdadero problema son los desabastecimientos de determinados fármacos que no tienen sustitutos», como Kreon, una medicina clave para enfermos de cáncer de páncreas que fabrica Mylan y que tiene problemas de suministro desde marzo de 2016. En ese sentido, consideró Del Busto, «todas las comunidades tenemos que presentar fuerza». «La cuestión está sobre la mesa y hay que dar una respuesta del país a la industria farmacéutica para que aumente los stocks de aquellos medicamentos que no tienen sustitutos».

«No satanizar» a la industria

En declaraciones a EL COMERCIO, el consejero aseguró que «no hay que satanizar a la industria farmacéutica, que trabaja por producir unos beneficios». No obstante, matizó que «el problema es hasta dónde es lícito actuar». En este sentico, considera que «si ellos llegan en España a unos acuerdos en cuanto a precios, calidades, etcétera, lo que tienen que hacer es cumplirlos». «Decir que como son muy baratos es mejor venderlos en Alemania o echarle la culpa a determinadas distribuidoras de farmacia españolas demuestra una política de enriquecimiento personal sin tener en cuenta al paciente», reprochó el titular de Sanidad.

Por ello, reiteró, «el ministerio de Sanidad nos tendrá a las diecisiete comunidades autónomas donde nos diga para luchar contra desabastecimientos que se deben a lucros de las farmacéuticas».