El Principado reconoce haber matado a once lobos y localizado el cuerpo de otros ocho

Ramón Muñiz Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:41 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Este año han muerto en Asturias 19 lobos, de los que once fueron sacrificados por los Agentes del Medio Natural y el resto perecieron por otras causas. De los 19 sacrificados seis fueron en zonas que no son de gestión, «donde no debería tener presencia». Los datos los ha revelado el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, quien reivindicó que el plan de control poblacional «funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos. Aplicamos el modelo más sólido, operativo y jurídicamente seguro del norte de España», indicó, en contraste con Galicia y Castilla y León, comunidades «donde no se hacen controles».

El consejero venía defendiendo no dar los datos de ejecuciones hasta que no termine el plan, a finales de marzo, algo que soliviantó a la oposición y los ecologistas. Luis Venta, diputado del PP, y Ascel, colectivo conservacionista, habían iniciado acciones legales ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para forzar al Ejecutivo a poner transparencia en la cuestión.

Ahora, con el plan avanzado hasta la mitad de su periodo, Marcos Líndez optó por informar al Consejo de Gobierno sobre la cuestión y comunicar a la opinión pública de la estadística oficial al término de la reunión. «Queda demostrado que quienes decían que no había ningún control poblacional mentían, y en algunos casos, a sabiendas», reprochó. El titular de Medio Rural sostuvo que «no considero que haya sido un error» ocultar hasta ahora los datos, simplemente «ha habido un cambio de opinión». Durante este tiempo, el consejero lamenta que los grupos de la derecha han «manipulado el dolor de las personas afectadas cuando encuentras animales con bajas por los daños del lobo».

Marcos Líndez dijo estar preparando cacerías en zonas que no son reservas regionales. El paso se da después de que de las 37 ya organizadas en estos espacios no se hayan logrado abatir ningún lobo. «Hay que hacerlo por resolución, no nos iremos muy allá porque el programa es hasta marzo», recordó.

El consejero indicó que las bajas logradas agotan el 36% del cupo máximo, fijado esta temporada en 53 animales. Recordó que los incendios perjudicaron el avance del programa. «Siempre se intensifica más en otoño e invierno», indicó.