Los representantes de los sindicatos de enseñanza, ante la la sede de la Consejería de Educación, antes de comenzar la reunión. Pablo Nosti

El Principado retira su polémica propuesta de la Ley de Salud Escolar

Las consejerías de Salud y Educación se han comprometido con los sindicatos educativos a modificar el borrador original del anteproyecto

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

Ante la presión ejercida por los sindicatos educativos en los últimos días contra el anteproyecto de la Ley de Salud Escolar del Principado, este ... último ha dado un paso atrás y ha retirado su polémica propuesta, que pretendía inicialmente que los profesores realizaran tareas de enfermería. Lo han decidido así las consejerías de Salud y Educación, que de manera conjunta mantuvieron ayer una reunión con los representantes de CC OO, Suatea, ANPE, UGT y CSIF y se comprometieron a modificar el borrador original del anteproyecto y sustituirlo por uno nuevo que deje expresamente claro que «los docentes, en ningún caso, tienen la obligación o están debidamente formados para ejercer labores en competencias sanitarias». Así lo explicó a este periódico la Consejería de Educación, quienes se pondrán a trabajar, junto con Salud, en la creación de un nuevo documento desde ya. Además, también incorporarán en el anteproyecto la creación de la figura de la enfermera escolar, que ha sido solicitada de manera unánime por todos los sindicatos.

