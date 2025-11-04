El Principado retira su polémica propuesta de la Ley de Salud Escolar

Ante la presión ejercida por los sindicatos educativos en los últimos días contra el anteproyecto de la Ley de Salud Escolar del Principado, este ... último ha dado un paso atrás y ha retirado su polémica propuesta, que pretendía inicialmente que los profesores realizaran tareas de enfermería. Lo han decidido así las consejerías de Salud y Educación, que de manera conjunta mantuvieron ayer una reunión con los representantes de CC OO, Suatea, ANPE, UGT y CSIF y se comprometieron a modificar el borrador original del anteproyecto y sustituirlo por uno nuevo que deje expresamente claro que «los docentes, en ningún caso, tienen la obligación o están debidamente formados para ejercer labores en competencias sanitarias». Así lo explicó a este periódico la Consejería de Educación, quienes se pondrán a trabajar, junto con Salud, en la creación de un nuevo documento desde ya. Además, también incorporarán en el anteproyecto la creación de la figura de la enfermera escolar, que ha sido solicitada de manera unánime por todos los sindicatos.

La rectificación del Principado fue celebrada por las organizaciones educativas. El primero en hacerlo fue Gumersindo Rodríguez de ANPE. «Parece que todo el mundo tiene claro que los docentes no son sanitarios y no tienen ni la formación ni la competencia profesional, pero el anteproyecto de ley no lo dice expresamente y esa es una línea roja para ANPE», dijo Rodríguez.

También Manuel Sastre, de Suatea, señaló que «sabemos que este anteproyecto es necesario, pero no se puede cargar a los docentes de obligaciones que no son su competencia», dijo Sastre.

Además, añadió que «tampoco se puede poner como excusa la falta de recursos, y sobre todo, cuando se trata de garantizar la salud escolar de los alumnos», zanjó.

Además, Jorge Caro, de CSIF, afirmó que «celebramos que ambas consejerías hayan retomado la vía del diálogo y celebramos una vez más el éxito de la presión de CSIF que esta vez ha dado sus frutos con la retirada de este anteproyecto de ley», expresó.

Por su parte, Cristóbal Puente de UGT señaló que «hemos tenido una reunión que para UGT es positiva porque el Principado ha rectificado y va a incorporar en el texto nuevo todas nuestras propuestas. Lo más importante es que los profesores no tendrán labores de enfermeros», sentenció.

Por último, Borja Llorente, de CC OO, aseguró que «por nuestra parte estamos satisfechos con que se retire el proyecto ante la alarma generada y que se redacte desde cero. Y, sobre todo, que se negocie desde el inicio y no que se lleve a la mesa cuando ya es un trámite final», indicó.