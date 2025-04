El Principado retira el sello de excelencia en igualdad a seis empresas de la región

LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 12 de diciembre 2019 | Actualizado 13/12/2019 11:30h. Compartir

2016 fue el año en que se lanzó la primera convocatoria para optar a la marca asturiana de excelencia en igualdad, una actuación recogida en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género aprobada por el Principado de Asturias como estímulo y reconocimiento a las empresas o entidades, públicas y privadas, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo o los modelos de organización. Aquel primer año, la propuesta del Gobierno regional atrajo a 28 candidaturas que, tras un proceso de evaluación, quedaron reducidas finalmente a nueve. Fueron las primeras nueve acreditadas con este sello que «premia la efectiva consecución de la igualdad». En concreto, la cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), Mantequerías Arias, Hijos de Luis Rodríguez S. A. -la cadena de supermercados Masymas-, Grupo Meana, Transinsa, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa), Dupont Asturias, Entretodas S. L. U. y la Sociedad Cooperativa Asturiana El Orrio. Transcurridos tres años, este 2019 tocaba revisar las solicitudes de renovación de la marca de excelencia en igualdad. La comisión encargada de evaluarla se reunió el pasado mes de noviembre y aunque el resultado de las mismas aún no se ha comunicado de forma oficial a las empresas y entidades, muchas de ellas ya saben que no se les renovará el sello. De hecho, aseguran, solo lo habrían logrado Dupont, Grupo Meana y El Orrio.

La decisión ha causado un notable malestar en las excluidas, que achacan a «un endurecimiento de los criterios» el hecho de que ahora se les retire un sello que se les concedió hace tres años. Sobre todo cuando muchas de ellas mantienen el distintivo en igualdad que concede el Gobierno central.

Criterios

En algunos casos, afirman fuentes de esas empresas, la justificación es que no se cumplen los criterios de paridad en los órganos de administración. «Ahora se pide que el 50% del consejo lo integren mujeres cuando antes se pedía que su representación fuera del 20%», ponen como ejemplo. En otros casos, los motivos para la retirada de la marca tienen que ver con la denominada 'brecha salarial' que algunas firmas justifican en que el personal masculino percibe, en concepto de plus de antigüedad, unas cantidades que las mujeres -por su posterior incorporación a la empresa- no ven reflejadas en igual cuantía. También ponen como ejemplo de ese «endurecimiento» de los criterios que, en la convocatoria de 2019, solo se haya concedido el sello a una de las solicitantes: Mentiona S.L.

Varias de las empresas a las que no se renovará la marca de excelencia en igualdad ya anuncian que presentarán alegaciones en cuanto reciban la comunicación oficial por parte del Instituto Asturiano de la Mujer.