«El Principado no tiene espacio para albergar a todo el talento que forma» Reyes Ceñal, en el vestíbulo de Fade. / PABLO LORENZANA Reyes Ceñal Directora de la asociación Compromiso Asturias XXI: «No podemos evitar que los asturianos emigren buscando oportunidades, pero debemos conseguir que estén conectados y retornen conocimiento» EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Lunes, 5 noviembre 2018, 03:02

Recién aterrizada en la dirección de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal (Gijón, 1973) hace suya la 'marca Asturias'. Habla del arraigo de los que no están y defiende que para retener el talento del Principado no hace falta presencia física, sino conexión con el terruño. «Somos asturianos y vendemos la asturianía, el orgullo y el compromiso con la región», describe.

-La asociación cumple una década reuniendo talento emigrado...

-Compromiso XXI es la bandera de la diáspora asturiana. Reunimos perfiles profesionales que han salido a buscar, o que han encontrado, oportunidades laborales que encajan mejor dentro de sus motivaciones profesionales.

-Cada vez ocurre más. Desde que existe la entidad, más de 15.000 jóvenes asturianos han hecho las maletas...

-Aquí no tenemos todas las empresas de todos los sectores como para poder dar salida a ciertas carreras profesionales. Además, tenemos una fábrica de talento enorme: la Universidad, cuyos estudiantes se especializan en competencias tan demandadas como las lingüísticas o las técnicas que se pueden desarrollar mejor cuando tienes experiencia a nivel internacional. Nosotros reunimos a todos esos perfiles que han encontrado un sitio fuera, porque en el Principado no hay espacio para albergar a todo el talento que se fabrica.

-¿Lo puede haber?

-Pensamos que sí se puede construir un espacio para el futuro. Ese es un proyecto a medio o largo plazo en el que todos los agentes tenemos que colaborar: tanto Compromiso, representando a la sociedad civil, como las empresas con las que nosotros establecemos lazos y reuniones para estar al día y encontrar puntos en común a desarrollar, como la Administración. Hay que tomar soluciones, eso sí, y para hacerlo es fundamental planificar muy bien, saber en qué dirección se quiere ir. La sociedad tiene más poder de decisión, más información y exige más que nunca. Y llegar a acuerdos es una obligación, un acto de responsabilidad. Es a través de esos acuerdos y colaboraciones como se pueden conseguir resultados.

-¿Acuerdos como los que mantienen con sus patronos?

-Tenemos 22 empresas que apoyan nuestra labor. Nuestra política es que las empresas existen para tener beneficios, pero dentro de los mismos juega un papel importante la sociedad y el compromiso con el territorio. Acogemos los proyectos con ADN asturiano, aquellos que vienen para quedarse; a pesar de que nuestro talento y nuestros socios han nacido aquí y se han ido.

-¿Qué perfil tienen sus socios?

-Uno de mis objetivos es aumentar la masa de socios, pero actualmente ya somos mil en más de 57 países, principalmente en España pero también en Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica o Alemania. Son ingenieros, abogados, académicos, consultores, comunicadores, trabajadores de banca o en organismos oficiales. La mayoría tienen entre 45 y 55 años, pero los hay más jóvenes y mayores. Compromiso ha conseguido mantenerlos en contacto y con una vinculación continua con la región. No podemos evitar que el talento emigre buscando oportunidades, pero sí podemos conseguir que ese talento esté conectado y retorne conocimiento, de manera que podamos aportar una dirección y conseguir mejorar la situación, ofreciendo una Asturias con valores diferenciales.

-Aunque los que vengan de Madrid o el extranjero cada vez lo tengan más difícil para volver...

-Las comunicaciones son uno de los puntos débiles de Asturias, una de sus problemáticas. Todos lo sabemos, tanto la sociedad y las empresas como las administraciones. Creo que se quiere mejorar y se está trabajando para ello, que existe ese ansia para acabar con un problema que, desde luego, es una petición continua de las empresas. Es importante la colaboración: no es lo mismo pedir cada uno por su lado que ir juntos con un propósito común. En esa línea, creo que la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) está trabajando muy bien con otras patronales del Noroeste. Hay que seguir trabajando unidos, verlo como un problema global que debemos solucionar entre todos.

-Trabajar unidos es lo que hacen ustedes a través de varias vías...

-Tenemos el programa de mentoring, en el que hay 30 estudiantes que quieren desarrollar su carrera y cuentan con el asesoramiento de una red de mentores, expertos en las materias en las que quieran orientar su profesión. O el proyecto 'think tank', un espacio de ideas que surgen a partir de diferentes debates y mesas redondas organizadas con socios y colaboradores, empresas, patrones y Universidad, cuyas conclusiones se recogen para pensar en cuál es el mejor camino por el que tenemos que dirigirnos. Otra vía es el programa de internacionalización, en el que nuestros socios aportan ideas para mejorar las herramientas que existen dentro de la Administración -hablamos del Icex, por ejemplo- y utilizarlas de manera más efectiva por parte de las empresas asturianas.

-Acaban de presentar 'The Glocal Network', una plataforma online para conectar a ese talento emigrado del que habla.

-Queremos que sientan que esta es la plataforma donde tienen que estar y que en algún momento sirva para mantener la comunicación directa con aquellos que quieran retornar. Pero hay que ser realistas: en primer lugar, no todos desean volver. Y para hacerlo se tienen que dar unas circunstancias determinadas. Ese es uno de los caminos a desarrollar: fomentar que dentro de las empresas asturianas se facilite el retorno de esa persona, que muchas veces vendrá ya acompañada de una familia.

-¿Cómo evitamos que se vayan?

-Pero, ¿por qué no se pueden ir? El mundo está cambiando. Ser nómada laboral va a ser una actitud necesaria en el futuro. Eso requiere competencias lingüísticas, además de las técnicas. Si el día de mañana se demanda eso, no podemos cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es saber a dónde va el futuro e intentar adaptarlo para beneficiar al máximo a nuestros jóvenes. Algunos se quedarán y otros se irán, pero la labor de Compromiso es que no pierdan el arraigo.

-¿Cree que vivimos una época de crisis?

-Más que una época de crisis, vivimos un cambio de época. Y no hay que verlo como algo trágico, sino ser conscientes de la situación e intentar buscar vías y soluciones para poder navegar dentro de las tempestades y buscara los vientos a favor para Asturias.